Ana Furtado posta foto com irmã e semelhança impressiona

Um registro no Instagram de Ana Furtado encantou (e confundiu) a todos na última quinta-feira (28). Aproveitando uma visita à Disney para gravações do programa ‘É de Casa‘, a apresentadora compartilhou em sua rede social uma foto na qual aparece ao lado da irmã, em sua primeira viagem ao reino do Mickey.

“Aos 8 anos, pela primeira vez na Disney com minha irmã, Tina Furtado. O tempo passa! Mas meu amor pelo Pateta continua o mesmo”, escreveu Ana sobre a foto tirada há 37 anos.

A semelhança entre as duas não passou despercebida. “Tentando adivinhar aqui quem é você”, comentou uma seguidora. Até mesmo Dani Calabresa entrou na brincadeira. “Mesmo rostinho”, disse a atriz. E a cantora Luiza Possi resumiu o que todos pensavam: “Gêmeas!!!”.

E aí, são ou não são muito parecidas? 😉

Leia também: Seguidora pede ajuda e Sabrina Sato responde no Instagram

+ Paolla Oliveira radicaliza visual para nova personagem

Siga CLAUDIA no Youtube