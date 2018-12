Dani Calabresa e Marcelo Adnet gravam especial juntos na Globo

Dani Calabresa e Marcelo Adnet comandaram juntos a Retrospectiva ‘A Gente Riu Assim‘ que foi ao ar na noite desta quinta-feira (20). O especial da Globo pegou muita gente de surpresa, que não esperava ver o ex-casal juntos na telinha.

No ar, os humoristas comentaram os principais assuntos do Brasil ao longo de 2018 e utilizaram cenas dos programas Zorra, e Tá no Ar, Escolinha do Professor Raimundo e Choque de Cultura

“2018, um ano de contrastes”, iniciou Dani Calabresa. “Um ano em que o novo conviveu com o velho”, respondeu Adnet. “Um ano de avanços e retrocessos”, respondeu ela. “De alegrias e tristezas, de uniões e separações”, replicou ele.

Nesse momento, os dois se identificam com o discurso, viram e se olham. “Mas a nossa [separação] foi no ano passado”, brincou Calabresa.

Dani e Adnet começaram a namorar em 2007 e se casaram em 2010. Já em 2017, após diversos rumores de traição por conta de Marcelo Adnet, Dani Calabresa resolveu assumir o fim do casamento com o humorista. Ele, por sua vez, casou-se meses depois com Patrícia Cardoso. Até então, Dani Calabresa não assumiu nenhum relacionamento publicamente.

Na quinta (20), a humorista publicou em seu Instagram um vídeo ao lado do ex, o que trouxe diversos comentários de seus seguidores. “Amei o programa! Fiquei de cara com o profissionalismo de vcs! Estão de parabéns”, comentou uma fã.

Confira o momento:

