Rara aparição: Ana Furtado passeia com filha no shopping

Ana Furtado sempre usa as redes sociais para compartilhar curiosidades e momentos do seu dia. Entretanto, raramente a apresentadora do ‘É de Casa’ publica fotos com a filha.

No último sábado, 27, Ana foi vista passeando com Isabella, sua filha com Boninho, no Shopping Fashion Mall, em São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro. A jornalista acaba de voltar ao Brasil após curtir uma viagem de descanso no Japão e Dubai.

Em março do ano passado, a artista chegou a publicar um clique da filha, exibindo suas habilidades como confeiteira. Os seguidores ficaram surpreendidos pela semelhança da menina com o pai.

