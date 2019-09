Amigos de príncipe George foram revistados para brincar no palácio

Príncipe George está em seu terceiro ano na escola St. Thomas’s Battersea e já é bem popular. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o filho de Kate Middleton e príncipe William convidou um grupo de amiguinhos para visitá-lo no Palácio de Kensington. No entanto, todas as crianças tiveram de ser revistadas antes de entrar no local.

Uma fonte próxima à família real contou ao The Sun que a regra vale para qualquer outro visitante, como os pais de amigos de George e os próprios convidados dos duques de Cambrigde, por uma questão de segurança.

Apesar da burocracia, o casal está bem feliz que o filho está crescendo à vontade e rodeado de amigos, segundo o tabloide. Isso faz parte do esforço de Kate de dar às crianças o conforto de uma vida normal em família, igual como teve durante sua infância.

George voltou às aulas no St. Thomas’s Battersea no começo do mês, ao lado de sua irmã Charlotte, que está em seu primeiro ano. O filho mais velho dos duques está tendo aulas de balé, poesia, programação, entre outras disciplinas novas.

