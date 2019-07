A viagem de Huck e Angélica depois de acidente

A apresentadora Angélica viajou com o marido, Luciano Huck, e os três filhos até a catedral de Fátima, em Portugal, para agradecer pela saúde de Benício, 11 anos, filho do meio do casal. O garoto bateu a cabeça enquanto praticava wakeboard, no dia 22 de junho, em Ilha Grande, no Rio de Janeiro.

Cristã e devota, ela expressou sua gratidão em uma publicação no Instagram. “Com o coração cheio de amor e gratidão, por todas as mães e famílias! Minha fé e orações“, escreveu na legenda da foto em que aparece em frente a catedral com toda a família.

Luciano Huck também fez uma postagem sobre a viagem. “Dia de agradecer. Os caminhos para conectar, para fortalecer a espiritualidade são inúmeros. O propósito de todo rito religioso é soprar espiritualidade em nós. Toda prática religiosa presta serviço à mística, a vida que se revela interior. É ela que nos sustenta quando os acontecimentos nos retiram o chão, a coragem, a força necessária para sermos capazes de vencer as tormentas que nos surpreendem. Hoje viemos à Fátima. Para agradecer. Minha esposa é cristã e devota. Respeito, e com um sorriso no rosto e coração acolhido, acompanho. Trouxemos as maiores riquezas que a vida nos deu”, escreveu o apresentador, que é judeu.

