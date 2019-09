A fila andou? Pedro Scooby pode estar com novo affair

Pedro Scooby está conhecendo melhor a modelo internacional Cíntia Dicker, segundo a coluna de Leo Dias, no UOL. Um pouco menos de um mês após o término do relacionamento com Anitta, o surfista foi visto junto com a suposta nova namorada em um festival de música em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Cíntia publicou em suas redes sociais uma foto com Scooby, que republicou o clique em seu perfil. Além disso, nos stories, o surfista postou um vídeo em que compete com a modelo em uma ‘queda de braço’.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker

Cíntia mora em Nova York e é ex-namorada do empresário Rico Mansur, que também já teve um relacionamento com Luana Piovani.

Leia também: Wesley Safadão dá festa com decoração incrível de O Rei Leão para o filho

+ Bruna Marquezine posa com ator de Vingadores e causa alvoroço na internet

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade