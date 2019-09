Wesley Safadão dá festa com decoração incrível de O Rei Leão para o filho

Wesley Safadão preparou um festão para comemorar um ano de vida de seu filho Dom. Com O Rei Leão como tema, a decoração da celebração foi rica em detalhes inspirados nos personagens e no cenário do clássico filme da Disney.

Nas redes, Wesley e sua esposa Thyane Dantas, mãe de Dom, compartilharam várias fotos e vídeos da festa. Neles, podemos ver que a decoração imitava uma floresta com esculturas de animais, cipós e outros elementos que remetem à savana africana. Na entrada do local, ainda tinha um letreiro do filme adaptado ao nome do pequeno aniversariante: “O Rei Dom”. Veja abaixo:

Vídeos postados nos stories do Instagram mostram a decoração da entrada da festa de Dom

Em determinado momento, Wesley ergueu seu filho, reproduzindo a clássica cena em que Simba é levantado por Rafiki.

