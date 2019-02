A fala de Marquezine sobre Neymar que a Globo cortou do ‘Lady Night’

O programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck, que foi exibido na última quinta-feira (7), chamou a atenção por um motivo inusitado: a Globo decidiu tirar uma das falas da convidada, Bruna Marquezine, na qual ela comenta sua relação com Neymar.

O episódio foi ao ar, pela primeira vez, em abril de 2017 pelo Multishow. Nessa época, a atriz ainda estava em um relacionamento com o craque de futebol. Em um quadro chamado “Não Vamos Falar do Neymar”, Bruna comentou sobre sua relação com ele.

Na primeira versão, Tatá questionou a atriz sobre se ela colocaria o nome de um filho com o mesmo nome do jogador. “Você pretende colocar um Neymar Junior ou Neymar Neto com um filho?”, perguntou a apresentadora. “Não faria isso com um filho. Jamais faria isso com uma criança que eu amo”, disse Bruna, rindo.

Além disso, Tatá também questionou a atriz ao perguntar se ela tinha passado mais tempo em um relacionamento com Neymar ou tentando se reaproximar dele. Em resposta, Bruna disse: “Foram dois anos juntos e dois anos separados”.

Os cortes na edição não passaram despercebidos pelos espectadores. Muitos utilizaram das redes sociais para comentar sobre o ocorrido.

cortaram a parte q elas falam do Neymar pooooxa #LadyNight — Flávia 🌻 (@flahsilva_) February 8, 2019

Cortaram a parte do Neymar, passado é passado né minha gente kkk #LadyNight — Tia Dani (@_daniellamendes) February 8, 2019

