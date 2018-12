Neymar está de cabelo novo; confira o visual ousado

O jogador Neymar, 26 anos, abandonou o corte de cabelo tradicional e aderiu a um novo bem ousado. Na sexta-feira (21), ele divulgou uma foto do novo look: um modelo com dreads loiros e lateral do cabelo desenhada.

A transformação foi feita pelo barbeador Nariko e pelo estúdio Baroni. Em um vídeo nos stories do seu Instagram, Neymar aparece tirando dúvidas sobre o novo cabelo: “Esse daí pode deixar soltão, né?”, pergunta o atleta. O responsável pelos dreads respondeu dizendo: “pode, mas se prender, ele marca um moicanão louco!”.

Confira o novo estilo do craque:

