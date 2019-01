“Não sou seu hobby”: Bruna Marquezine posta poema e fãs vêem indireta

Bruna Marquezine postou um poema em seu Instagram no último domingo (6) que causou especulação entre seus fãs. O texto, de autoria da escritora indiana Rupi Kaur, diz: “Você não pode entrar e sair da minha vida como uma porta giratória; tenho muitos milagres acontecendo dentro de mim para ser sua opção conveniente; não sou seu hobby.”

As palavras são do livro “The Sun and Her Flowers”, título que trata de temas como amor e perda, feminilidades e questões com o corpo. Para os seguidores da atriz, a mensagem seria uma indireta para Neymar.

Os dois terminaram o relacionamento em novembro após outras idas e vindas. Segundo ela, a decisão foi do jogador.