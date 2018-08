Tatá Werneck escolheu tema inusitado e divertido para seu aniversário

A atriz Tatá Werneck completou 35 anos no último dia 11 de agosto, mas a festa só rolou no último domingo (26), em sua casa no Rio de Janeiro. Cercada de amigos e familiares, a estrela escolheu um tema divertido para celebrar: a turma do Chaves.

A série mexicana inspirou cupcakes temáticos, docinhos e toda a decoração da mesa principal. Havia ainda um barril cenográfico para garantir as fotos dos convidados.

Confira: