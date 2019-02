Evaristo Costa posta foto aos 18 anos

Em um momento de nostalgia, Evaristo Costa compartilhou, nesta quinta-feira (7), uma foto antiga de quando ele ainda estagiava na TV Globo, em 1994. O jornalista trabalhava na afiliada do canal, no Vale do Paraíba.

No clique, postado na conta do Instagram, Evaristo tinha apenas 18 anos. Divertido, escreveu na legenda: “Tudo sempre joia”.

O jornalista saiu da TV Globo em julho de 2017, depois de 14 anos trabalhando na emissora. Houve rumores de que ele voltaria à televisão, mas Evaristo acabou desmentindo os boatos.

Confira o clique:

Veja mais: Conheça a moça por quem William era apaixonado antes de se casar com Kate

+ Tênis com vestido é combinação que vai bombar em 2019; veja como usar

+ O emocionante significado dos bebês chamados de ‘arco-íris’

Siga CLAUDIA no Instagram