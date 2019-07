A estreia de Maju no Fantástico

Nos próximos dois domingos, 4 e 11 de agosto, o ‘Fantástico’ terá uma apresentadora inédita. Maju Coutinho fará sua estreia no programa para cobrir as férias da apresentadora oficial, Poliana Abritta.

A assessoria da Globo confirmou a informação na manhã desta terça-feira (30) e também informou que Ana Paula Araújo, que antes cobria as férias no dominical, continuará cobrindo as férias de Renata Vasconcellos no Jornal Nacional, enquanto Donny de Nuccio cobrirá Tadeu Schmidt quando necessário.

Em fevereiro deste ano, Maju fez história ao estrear no Jornal Nacional, tornando-se a primeira mulher negra a apresentar o telejornal que está no ar há quase 50 anos. Capa de CLAUDIA em abril, a jornalista confidenciou o que passou por sua cabeça quando estrou como âncora.

