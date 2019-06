Maju Coutinho vai apresentar o ‘Fantástico’

Maju Coutinho vive uma excelente fase profissional. Após passar a integrar o time que se reveza na apresentação do ‘Jornal Nacional’, a jornalista irá cobrir as férias de Poliana Abritta no ‘Fantástico’, um dos principais programa da Rede Globo.

Antes, quem substituía a titular da atração era Ana Paula Araújo, do ‘Bom Dia Brasil’, que agora cobrirá Renata Vasconcellos no ‘JN’.

“Ana Paula Araújo passa a cobrir as férias de Renata Vasconcellos no ‘Jornal Nacional’, seguindo as alterações naturais de apresentadores substitutos em programas e telejornais da Globo. Com isso, Maria Julia Coutinho cobrirá as ausências de Poliana Abritta no ‘Fantástico’. Desde o ano passado, Dony de Nuccio substitui Tadeu Schmidt durante as férias do apresentador do programa dominical”, diz o comunicado da emissora.

+ Atriz Sônia Guedes morre aos 86 anos

+ Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA