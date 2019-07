Katy Perry é condenada por plágio de música gospel

Nove membros decidiram que o single de Katy tem semelhanças com “Joyful Noise”, de Marcus Gray, mais conhecido com Flame, e constitui uma violação dos direitos autorais.

O processo contra a cantora foi aberto em 2014, um ano após o lançamento de sua música. Além da acusação contra Katy Perry, a gravadora Capitol Records, a compositora Sarah Hudhson e o produtor Dr. Luke também foram envolvidos no caso e punidos.

O julgamento durou uma semana e as duas partes foram ouvidas com testemunhas. Katy garantiu que a canção era de sua autoria e que não conhecia “Joyful Noise”. Mesmo sob as alegações a cantora foi considerada culpada.

Os advogados de Flame fundamentaram suas provas em um trecho de 16 segundos que, segundo eles, teria sido copiado da música do rapper. O valor da indenização a ser pago pelo plágio será definido pela corte a partir desta terça-feira (30).

Abaixo, ouça as duas versões:

