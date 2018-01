5 vezes em que Neymar se declarou para Bruna

Bruna Marquezine, 22 anos, e Neymar, 25 anos, causaram furor no último final de semana de 2017. Uma imagem divulgada no Instagram do fotógrafo Raul Aragão em 31 de dezembro mostrava um beijo dos dois em Fernando de Noronha, onde passaram o Réveillon em clima de romance. No dia seguinte, o atacante da seleção brasileira de futebol também compartilhou a foto, com uma declaração de amor para a atriz. O casal “Brumar” ainda não confirmou oficialmente a volta do namoro (aliás, cheio de idas e de vindas).

E essa não foi a primeira mensagem de carinho do atleta para a amada:

1. Em 2013, Bruna e Neymar assumiram o namoro pela primeira vez, no Carnaval. Assim, começaram as declarações de amor em entrevistas e, claro, nas redes sociais. Uma das primeiras foi esta foto em que o jogador diz o quanto deseja amor no relacionamento dos dois.

2. Ainda naquele ano, Neymar compartilhou uma foto em que ele e a namorada apareciam deitados bem juntinhos. Na legenda, letra da música Vi Amor no Seu Olhar, do cantor Belo.

3. Na Copa do Mundo de 2014, Neymar realizou o grande sonho de competir um Mundial vestindo a camisa da seleção brasileira. Na oportunidade, agradeceu a namorada por estar compartilhando o momento e, de quebra, aproveitou para desejar feliz Dia dos Namorados. Pouco tempo depois, os dois terminaram o relacionamento.

4. Juntos novamente em 2017, Neymar e Bruna precisavam conciliar compromissos profissionais com o relacionamento por morarem em países diferentes. Nesta foto, o jogador, que na época morava em Barcelona, demonstra a saudade da amada e pede que ela volte logo para a cidade espanhola.

5. Com uma frase simples, mas cheia de carinho, Neymar expressa o relacionamento dele e de Bruna nesta foto: “amor que nunca acaba”. Os dois chegaram a terminar o namoro um mês depois da publicação, mas voltaram a namorar em dezembro do mesmo ano.

