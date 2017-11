8 casais de famosos que vivem relacionamentos ioiô

Talvez uma das piores situações pelas quais uma personalidade famosa precisa passar é quando começa a namorar alguém – ou pior ainda: quando termina um relacionamento. A exposição é muito grande e o acontecimento rola solto em diversas mídias, principalmente nas redes sociais.

No entanto, o cenário fica ainda mais incômodo quando eles terminam e reatam o namoro diversas vezes. Os relacionamentos ioiô, como são carinhosamente chamados, são bem comuns entre os grandes nomes.

Confira alguns casais famosos que vivem esse tipo de relação:

Eles merecem a medalha de ouro dos relacionamentos ioiô porque muito provavelmente são os famosos que mais se envolveram em términos e voltas. O casal começou o namoro em outubro de 2012 e, depois de pouco mais de um ano de namoro, eles se separaram pela primeira vez no início de 2014.

Em maio do mesmo ano, eles reataram, mas o curto retorno durou apenas até agosto, quando eles estavam na Europa e haviam decidido passar um tempo juntos por lá. Então, em dezembro de 2016 eles se reaproximaram e ficaram juntos até em junho deste ano, somando três términos. Já podem pedir música no Fantástico!

2. Selena Gomez e Justin Bieber

Um casal que compete fortemente com Bruna e Neymar. Os cantores norte-americanos engataram o namoro pela primeira vez em fevereiro de 2011, mas terminaram o relacionamento em outubro de 2012. Em dezembro do mesmo ano, eles se reaproximaram e foram vistos juntos em vários momentos. Logo no começo de 2013, no entanto, eles anunciaram o término definitivo.

Depois rolaram algumas fotos e encontros polêmicos nos anos seguintes, mas nenhum rumor foi confirmado. Selena engatou em um namoro sério com Abel, do The Weekend e Justin com Sofia Ritchie.

Porém, em outubro deste ano os cantores foram vistos em diversos locais juntos e, com o término do namoro de ambos – o de Selena recentemente, o de Justin em setembro do ano passado –, os rumores de uma volta do casal estão causando reboliço entre os fãs.

3. Chloë Moretz e Brooklyn Beckham

A atriz e o filho de David e Victoria Beckham começaram o namoro em 2014, mas acabaram terminando quase dois anos depois porque Brooklyn e a família voltaram a viver em Londres e Chloë ficou nos Estados Unidos.

Agora, depois de mais de um ano separado, o casal resolveu esquecer a distância e reatar o relacionamento em outubro deste ano.

4. Drew Barrymore e Justin Long

Os atores norte-americanos se conheceram durante as gravações de um filme, em 2007, e começaram um relacionamento sério que durou quase um ano.

Em 2009, voltaram a se encontrar com mais frequência para as gravações de outro longa e reataram o namoro. Porém, o retorno foi breve e no ano seguinte terminaram de vez.

5. Andréa Nóbrega e Carlos Alberto da Nóbrega

O casal oficializou o relacionamento em 1996, quando se casaram, e tiveram dois filhos, os gêmeos Maria Fernanda e João Victor. Apesar de duradoura, a relação chegou ao fim em 2009, 13 anos depois.

Depois disso, a atriz e o comediante tentaram dar mais uma chance ao antigo relacionamento e em 2014 se casaram novamente durante uma cerimônia realizada no talk show The Noite, do SBT. O retorno, no entanto, foi curto e durou até meados de 2016.

6. Katy Perry e John Mayer

Os cantores norte-americanos começaram o relacionamento sério em 2012. O namoro, que durou quase dois anos, foi marcado por muitas idas e vindas e acabou encontrando o fim no início de 2014.

Depois da apresentação de Katy Perry no Super Bowl (show do intervalo na final do campeonato de futebol americano) de 2015, em fevereiro, o casal decidiu reatar o romance, que acabou terminando de vez apenas dois meses depois.

7. Pink e Carey hart

A cantora e o ex-corredor de motocross se conheceram nos X Games em Filadélfia, em 2001. O casal ficou separado por um breve período em 2003, mas logo oficializou a união em 2006, quando se casaram.

Apenas dois anos depois, Pink e Carey se separaram. Mas esse tempo longe não durou muito, já que em novembro de 2010 a cantora confirmou que eles estavam juntos novamente. Quase um ano depois eles tiveram uma filha, Willow, e no fim de 2016 nasceu Jameson, o segundo filho do casal.

Apesar de algumas turbulências na relação, os dois continuam juntos até hoje.

Um dos casais mais queridinhos do povo brasileiro, os apresentadores já somam uma relação de 15 anos. No entanto, poucos sabem que o casal enfrentou um rápida separação entre 2005 e 2007.

Desde então, não se desgrudaram mais e se tornaram pais dos gêmeos Francisco e João logo em 2008.