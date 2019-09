“Estou aqui como mãe, mulher, negra e sua irmã”, disse Meghan às africanas

Ao lado do príncipe Harry, Meghan Markle visitou nesta segunda-feira (23) a organização The Justice Desk, que apoia crianças e pessoas vulneráveis em Nyanga, na África do Sul. A Duquesa de Sussex fez um discurso emocionante e engajado para a comunidade.

“Estou aqui com você como mãe, como esposa, como mulher, como mulher negra e como sua irmã”, disse Meghan. Vale lembrar que o país possui uma taxa de feminícidio cinco vezes maior do que a média global e sofre com o abandono das questões sociais, como saúde, moradia, educação, entre outros pontos.

Sobre a série de assassinatos de mulheres nas últimas semanas, Meghan também se pronunciou e aproveitou para valorizar o trabalho realizado por instituições voluntárias. “O trabalho que está sendo feito aqui é manter mulheres e crianças mais seguras, o que é necessário agora mais do que nunca”, valorizou a duquesa.

No discurso, a integrante da Família Real ainda citou a frase da poeta e ativista dos direitos civis Maya Angelou.”Cada vez que uma mulher se defende, sem saber, possivelmente sem reivindicá-la, ela defende todas as mulheres”.

Confira, abaixo, o discurso de Meghan Markle na íntegra:

“Olá! É um privilégio conhecer todos vocês hoje e começar nossa visita, minha primeira vez na África do Sul, aqui em Nyanga.

Acabamos de passar algum tempo vendo todo o trabalho incrível que o Departamento de Justiça faz e, é claro, todas vocês mulheres incríveis e homens que estão aqui ajudando, como Mbokodo, você é incrível e o que está fazendo é tão poderoso, porque você é todo poderoso.

O trabalho que está sendo feito aqui é manter mulheres e crianças mais seguras, o que é necessário agora mais do que nunca. Esta é uma questão que está na vanguarda da mente das pessoas aqui na África do Sul e, é claro, em todo o mundo, principalmente no mês passado.

Por favor, saibam que eu e meu marido temos acompanhado de perto o que vocês estão passando aqui – da melhor maneira que podemos de longe. Mas agora que estamos com vocês, estamos ansiosos para aprender e ver em primeira mão o trabalho que estão fazendo e tudo o que está sendo feito no local gera uma grande mudança que vocês não apenas precisam, mas merecem.

Vocês nos receberam nesta comunidade, foram abertos e honestos conosco, tanto sobre os perigos que as mulheres e as crianças enfrentam quanto sobre como a maneira que estão lidando com elas. Os direitos das mulheres e meninas são próximos do meu coração, e a causa pela qual passei a maior parte da minha vida advogando, porque sei que quando as mulheres têm poder, toda a comunidade floresce.

Então, para poder encontrar todos vocês hoje que estão defendendo o que é certo diante das adversidades, eu os aplaudo. Somos encorajados a ouvir seu Presidente dar os próximos passos no sentido de prevenir a violência baseada em gênero por meio da educação e das mudanças necessárias para reforçar os valores da África do Sul moderna.

Devo dizer que me sinto honrada por estar na presença de todos vocês, enquanto permanecem firmes em seus valores fundamentais de respeito, dignidade e igualdade.

Li uma citação há algumas semanas e ela ressoou comigo enquanto observava o que estava acontecendo aqui e seus esforços ativos. Maya Angelou, a lendária poeta e ativista dos direitos civis, disse uma vez: ‘Cada vez que uma mulher se defende, sem saber, possivelmente sem reivindicá-la, ela defende todas as mulheres’.

Agora sei que não é fácil e às vezes deve parecer insuperável, mas seu compromisso com o que é certo nos dá esperança, especialmente seus irmãos e irmãs aqui em sua comunidade que precisam que você continue a brilhar sua luz. Seu compromisso é inspirador, energizante e extraordinário. Você deve continuar, você deve saber que o que você está fazendo não importa apenas, é vital porque VOCÊ é vital.

E apenas em uma nota pessoal, posso apenas dizer que enquanto estou aqui com meu marido, como membro da Família Real, quero que saiba que, para mim, estou aqui com você como mãe, como esposa, como mulher, como mulher negra e como sua irmã. Estou aqui com você e estou aqui por você e muito obrigada por mostrar a mim e ao meu marido o espírito do Ubuntu e estou ansiosa pelo nosso tempo nos próximos dias juntos.

Muito obrigada por nos receber”.

