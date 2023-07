O que levar na mala de viagem de acordo com o clima? Veja dicas!

Vai viajar e está em dúvida do que levar considerando o clima? O primeiro passo é a escolha da mala ideal, pensando em seu destino, tipo de viagem e quanto pretende gastar – afinal, é importante considerar o despacho da bagagem (que é um investimento), roteiro, quantos dias você ficará fora e mais. Pensando nisso, conversamos com Nashala Goldar, consultora de estilo, que trouxe dicas para se planejar e não se esquecer de nada.

Qual seu destino?

“Pensando no tipo de viagem, é importante ter um mínimo de roteiro, para entender se você precisa de roupas específicas (como peças para trilhas, por exemplo) ou se serão looks para andar pela cidade e ir a restaurantes”, ressalta. Caso você esteja viajando a trabalho ou turismo, a ideia de planejamento segue a mesma. “Pensando nos eventos que a pessoa terá que participar, se a empresa pede um dresscode específico”, continua. “Você pode passar 20 dias na Europa só com uma mala de mão, se ela for bem organizada, com os looks testados e lavando roupas no destino (se essa for uma possibilidade)”, completa.



Quanto à mala despachada, isso vai depender do tempo que você ficará fora, se for uma viagem muito longa, é bom levar uma bagagem maior e pensar que certos itens só podem ser levados se forem despachados, “como objetos cortantes ou pontiagudos, aerosóis ou líquidos em grandes quantidades.”

Mala por tipo de clima

Levar casacos e jaquetas pode pesar na mala, principalmente saindo de um lugar quente. “A melhor opção em caso de viagens para locais frios é levar o maior casaco no corpo. Se estiver muito calor, carregue na mão, mas evite colocar na mala por conta de espaço e peso”, sugere Nashala Goldar. “Também é legal trabalhar com camadas nos looks, para que você possa ir colocando ou tirando alguma peça no decorrer do dia. Meia-calça, segunda pele ou roupas térmicas também são muito úteis, pois não adicionam volume nem nas combinações e nem na mala”, aponta.

Na hora de partir para os dias de sombra e água fresca em local quente, o espaço para roupas não é um problema, mas transportar chapéus e bonés, sim. A consultora de estilo recomenda levá-los na cabeça. “Para evitar que ele sofra algum dano, essa é a melhor maneira. Se não tiver como, coloque na mala com outras peças em volta e dentro, para manter o formato do chapéu e evitar que ele amasse”, alerta. E quanto ao material, Nashala indica chapéus de fibras naturais e artificiais caso seu destino seja um lugar muito quente. Geralmente esses tipos possuem “uma boa absorção de umidade e deixam a pele respirar”.

Cartela de cores

Sabe aquela roupa incrível que está no seu armário esperando a ocasião especial há meses? Não será em uma viagem que ela verá a luz do dia, pode ter certeza. Na hora de arrumar sua mala, pense no que você já usa: essa é uma das formas mais inteligentes de se preparar. “A mala de viagem é uma parte do nosso armário. Então se você é a pessoa dos neutros, siga com neutros. Se o seu armário é todo colorido, o ideal é que a mala de viagem continue com a mesma lógica. As combinações vão acontecer com peças neutras ou coloridas, tudo depende do seu estilo”, sugere a consultora.

Pensando em espaço e looks bons (para arrasar nas fotos), Nashala recomenda viajar com roupas que já testou combinações e experimentou no corpo. Esse exercício é ótimo também para versatilidade das peças, optando pelas que possam ser usadas em mais de uma ocasião. “Dá praa pensar numa paleta de cores que une neutros e coloridos, para otimizar as misturas de peças. Lembre-se que levar uma blusa que só combina com uma calça específica, por exemplo, te faz ocupar espaço. Claro que perrengues podem acontecer, mas o que pudermos fazer para evitá-los, melhor”, finaliza.