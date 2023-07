5 destinos internacionais mais procurados por brasileiros em julho

As férias de julho chegaram e, para muitos, isso é sinônimo de fazer as malas! Além da diversidade de destinos nacionais, é possível também aproveitar um local fora do país para quem se planejou. Ama o inverno? Pois há opções para curtir até na neve! Já pra quem prefere fugir das baixas temperaturas, é só optar por um destino onde o verão esteja em seu auge. Seja num parque de diversões, na cidade ou nas montanhas, há viagens internacionais para todos os gostos.

Para quais países viajar em julho?

Segundo um levantamento de dados feito pelo site Booking.com, os 5 destinos internacionais mais procurados por turistas do Brasil para o meio do ano é formado por vizinhos sul-americanos, seguidos por um representante europeu e outro norte-americano.

No ranking da plataforma, há lugares famosos por seu inverno, com opções para curtir esportes na neve, mas também alternativas para fugir do frio e curtir o verão – como é o caso dos parques de diversões em Orlando.

Veja abaixo a lista completa, que inclui opções para todos os gostos: desde uma viagem cultural por Santiago e Buenos Aires, até aventuras mais radicais em Bariloche.

1) Santiago, Chile

Uma das principais atrações de Santiago durante o inverno é a possibilidade de praticar esportes de neve nas montanhas próximas. A apenas algumas horas de carro da cidade, encontram-se centros de esqui renomados do país, como Valle Nevado, La Parva e El Colorado. Esses resorts oferecem uma variedade de pistas de esqui e snowboard, além de opções de aluguel de equipamentos e aulas para iniciantes.

O clima frio cria ainda uma atmosfera favorável para passear pelas ruas de Santiago. Você pode aproveitar para visitar a Plaza de Armas, o Cerro Santa Lucía, o Mercado Central e outros pontos turísticos icônicos da cidade.

A gastronomia chilena é uma atração imperdível durante a sua estadia em Santiago. Nos meses mais frios, é possível saborear pratos típicos como a cazuela (sopa de carne com legumes), o pastel de choclo (torta de milho), a empanada e o curanto (um cozido de frutos do mar típico da região). Além disso, você pode experimentar vinhos chilenos renomados e visitar vinícolas próximas a Santiago, como Concha y Toro e Santa Rita.

Lembrando que julho é um mês de alta temporada para o turismo de inverno, então é recomendável fazer reservas antecipadas para hotéis, passes de esqui e outras atividades, a fim de garantir a disponibilidade e evitar contratempos.

2) Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires é conhecida por sua cena cultural vibrante, e julho oferece uma variedade de eventos e festivais para os visitantes. Embora o clima seja frio, com temperaturas médias em torno de 10°C, há muitas atividades e atrações para aproveitar.

Na cidade, é possível aproveitar os teatros e casas de ópera, como o icônico Teatro Colón, que oferece uma programação diversificada durante todo o ano. Também há uma ampla seleção de museus e galerias de arte para explorar, como o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires (MALBA) e o Museu Nacional de Belas Artes.

A gastronomia é uma parte essencial da cultura portenha, e você encontrará uma grande variedade de restaurantes, cafés e bares em Buenos Aires. No clima mais frio, você pode provar pratos típicos como a famosa carne argentina em um dos muitos restaurantes de parrilla. Além disso, não deixe de experimentar as empanadas e provar a grande variedade de vinhos argentinos.

Os bairros de Buenos Aires também oferecem uma experiência única, sendo possível explorar as ruas coloridas e o charme boêmio de La Boca, visitar o elegante bairro de Recoleta, com seus cafés requintados e o famoso cemitério, ou passear pelas amplas avenidas e praças do centro da cidade.

É importante mencionar que julho é um mês de férias de inverno na Argentina, o que pode resultar em algumas atrações e estabelecimentos com horários de funcionamento diferentes ou fechados para manutenção. É sempre bom verificar a disponibilidade e horários com antecedência ao planejar sua visita.

3) San Carlos de Bariloche, Argentina

O turismo no mês de julho em San Carlos de Bariloche, Argentina, é extremamente popular. Localizada na região da Patagônia, a cidade oferece paisagens deslumbrantes, esportes de inverno e uma variedade de atividades para os visitantes aproveitarem durante todo o mês de julho. O principal atrativo em julho é a prática de esportes de inverno.

A cidade é cercada por montanhas e possui algumas das melhores estações de esqui e snowboard da América do Sul. O Cerro Catedral é a estação de esqui mais famosa, oferecendo uma ampla variedade de pistas para esquiadores de todos os níveis. Além disso, você pode desfrutar de atividades como snowshoeing, snowmobile e até mesmo caminhadas com raquetes de neve.

Bariloche também é conhecida por sua beleza natural. O Lago Nahuel Huapi é um dos principais pontos turísticos, onde é possível fazer passeios de barco para apreciar a paisagem montanhosa ao redor. Há também o Parque Nacional Nahuel Huapi, que oferece trilhas para caminhadas e vistas panorâmicas incríveis. Durante o inverno, os bosques e montanhas ficam cobertos de neve.

Já o centro da cidade, conhecido como Centro Cívico, é um local popular para explorar, com sua arquitetura alpina e lojas de chocolates artesanais.

Julho é um mês de alta temporada em Bariloche, portanto, é recomendável fazer reservas antecipadas para hospedagem, passeios e aluguel de equipamentos de esqui. Os preços também podem ser mais altos durante esse período, mas a experiência de explorar Bariloche durante o inverno vale a pena.

4) Paris, França

Uma das principais vantagens de visitar Paris em julho é o clima agradável, com temperaturas médias em torno de 20-25°C. Isso torna a exploração da cidade mais agradável, permitindo caminhar pelas belas ruas e desfrutar dos parques e jardins parisienses.

Paris é conhecida por sua arquitetura icônica e seus marcos históricos. Você pode visitar a Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame (que está em processo de reconstrução após o incêndio de 2019), o Museu do Louvre com sua famosa Mona Lisa e o Palácio de Versalhes, situado nos arredores de Paris. Recomenda-se comprar ingressos antecipados para essas atrações, a fim de evitar filas longas.

Julho também é o mês do Dia da Bastilha, o feriado nacional francês celebrado em 14 de julho. Durante essa data, ocorrem várias festividades em Paris, incluindo desfiles militares, shows de fogos de artifício e eventos culturais. É um momento emocionante para estar na cidade e vivenciar a atmosfera festiva.

Os parques de Paris são uma ótima opção para desfrutar do clima agradável de julho. O Jardin du Luxembourg, o Parc des Buttes-Chaumont e o Jardin des Tuileries são apenas alguns dos belos espaços verdes onde você pode relaxar, fazer um piquenique ou simplesmente admirar a paisagem parisiense.

Além disso, Paris é conhecida por sua gastronomia requintada. Você pode saborear a culinária francesa em seus diversos restaurantes, cafés e bistrôs. Experimente os clássicos como croissants, baguetes, queijos, vinhos e pratos tradicionais, como o boeuf bourguignon e o coq au vin.

No entanto, como julho é um mês de alta temporada, é recomendável planejar com antecedência e reservar acomodações, ingressos para atrações e restaurantes com antecedência, a fim de evitar contratempos e garantir disponibilidade. Além disso, é importante ficar de olho nas recentes notícias sobre atos de protestos que afetam a região nos últimos dias.

5) Orlando, Estados Unidos

O turismo no mês de julho em Orlando, nos Estados Unidos, é extremamente popular, principalmente devido às férias de verão na América do Norte. Orlando é conhecida como a “Capital Mundial da Diversão” e oferece uma ampla variedade de atrações emocionantes para todas as idades.

O clima em Orlando durante o mês de julho é quente e úmido, com temperaturas médias em torno de 30°C. É importante estar preparado para o calor, usando roupas leves, protetor solar e bebendo bastante água para se manter hidratado durante as atividades ao ar livre.

Orlando é famosa pelos seus parques temáticos mundialmente conhecidos. A Walt Disney World Resort é um dos principais destaques, com seus quatro parques temáticos: Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom. Cada parque oferece uma experiência única, com atrações, shows, desfiles e encontros com personagens da Disney. É recomendável reservar ingressos e FastPasses com antecedência para aproveitar ao máximo sua visita.

Além da Disney, você também encontrará o Universal Orlando Resort, composto pelos parques temáticos Universal Studios Florida e Universal’s Islands of Adventure, bem como o parque aquático Volcano Bay. Os fãs de Harry Potter podem explorar a área temática “The Wizarding World of Harry Potter” nos dois parques da Universal, onde podem visitar o Castelo de Hogwarts e experimentar a emocionante atração “Harry Potter and the Forbidden Journey”.

Outras atrações em Orlando incluem o SeaWorld Orlando, onde você pode desfrutar de shows com animais marinhos e montanhas-russas emocionantes, e o parque temático Legoland Florida, perfeito para famílias com crianças pequenas. Há também uma infinidade de shoppings, outlets e restaurantes para explorar na cidade.

Fora dos parques temáticos, é possível ainda aproveitar o clima agradável de julho para explorar os parques naturais da região, fazer passeios de barco pelos lagos e rios próximos ou visitar outros pontos turísticos, como o Kennedy Space Center, que fica a cerca de uma hora de carro de Orlando.

É importante ressaltar que julho é um dos meses mais movimentados em Orlando, devido às férias escolares e à alta temporada de turismo. Isso significa que os parques podem estar lotados, e as filas para as atrações podem ser longas. Recomenda-se chegar cedo aos parques, utilizar os recursos de planejamento de filas oferecidos pelos parques e fazer reservas antecipadas para refeições em restaurantes mais disputados.