Famosa na Netflix, Marie Kondo lança curso em que ensina a desapegar

Marie Kondo ficou famosa em 2019 depois de lançar uma série na Netflix ensinando seu método de arrumação KonMari, que ajuda pessoas a identificarem que objetos e coisas dão alegria em sua casa e, assim, conseguir se desapegar dos excessos.

Em meio a todo o sucesso a pandemia veio e os lares tiveram que passar a funcionar como casa, escritório e escola ao mesmo tempo. Em entrevista ao Financial Times, a japonesa contou sobre seu novo projeto que visa ajudar a desapegar em tempos de Covid-19.

“Organizar-se se tornou algo ainda mais importante nesse período. Trata-se de encontrar felicidade, calma e paz. Estamos todos mergulhados numa ansiedade vaga e desarticulada neste momento e organizar-se oferece uma base sólida para fazer perguntas a si mesma: ‘O que é importante para mim agora? Como eu quero viver?'”, disse ao jornal.

Para tornar a tarefa menos sofrida, Kondo lançou um curso online com 10 aulas em que conduz passo a passo seu método de arrumação, ensinando desde técnicas para sobrar roupas, soluções de armazenamento e como lidar com objetos de valor sentimental. As aulas estão sendo vendidas por US$ 39,99, cerca de R$ 220.

O curso funciona como um complemento à série Ordem na Casa, da Netflix, e seus livros A Mágica da Arrumação, Isso me traz alegria e Joy at work, ainda sem tradução para o português. Segundo ela, um dos tópicos abordados mais importantes é a importância de expressar gratidão aos itens que dão apoio ao seu estilo de vida. O método KonMari incentiva os seguidores e segurar cada artigo da casa nas mãos para ver se ele provoca uma sensação de felicidade.

Marie Kondo espera, com o curso, ajudar as pessoas a lidarem melhor com sua casa e o fato de que agora o local concentra a maioria de suas tarefas do dia a dia. Para quem se sente incomodado com essa divisão imprecisa entre trabalho e casa, ela aconselha a, no final do dia, jogar tudo que envolve trabalho dentro de uma caixa e guardá-la fora de vista.

Apesar de todo o sucesso, Marie Kondo, ao lado de outras cleanfluencers – uma categoria de influenciadoras nas redes sociais dedicadas a limpar, organizar e arrumar casas –, também é alvo de muitas críticas. Para os críticos, ela é um símbolo do capitalismo e promete felicidade com lições de vida que só funcionam para os que são ricos o suficiente para se desafazer de algumas posses.

“O lockdown está sendo um momento caótico até mesmo para mim. Senti muita exaustão física. A mudança deve realmente começar com uma conversa honesta com sua família. Vocês precisam ter uma conversa honesta sobre como transformar o espaço em seu local de trabalho”, orientou ela.

