Instagram celebra 10 anos com atualização e novos recursos

Por Maria Clara Serpa (colaboradora) - Atualizado em 6 out 2020, 17h32 - Publicado em 6 out 2020, 18h00

Hoje (6), o Instagram celebra seu aniversário de uma década. Para comemorar a data, a rede social disponibilizou novos recursos para os usuários, como uma linha do tempo de suas publicação no app e um mapa de stories, para relembrar todos os momentos que compartilhou nos últimos três anos.

Além disso, o Instagram também divulgou uma pesquisa que mostra quais as principais tendências de músicas, efeitos, filtros e gifs no aplicativo ao redor do mundo. Entre as 10 músicas mais compartilhadas no Reels mundialmente está “Se essa vida fosse um filme”, da brasileira Giulia Be e, entre os principais criadores de Reels em ascensão no mundo está o perfil de um cachorro da raça Beagle, de Goiânia.

A pesquisa também mostrou que 50% dos usuários assistem a vídeos todos os dias no Instagram, que o gênero musical mais comentado é o KPOP e que são feitas mais de 1 milhão de postagens mencionando “meme” todos os dias.

Confira todas as atualizações do 10º aniversário do Instagram:

Mapa de stories

A partir de hoje, os usuários poderão acessar um mapa privado e um calendário dos stories que compartilharam nos últimos três anos. É possível compartilhar, baixar e salvar os stories em seus destaques.

Linha do tempo

A nova atualização também disponibiliza uma linha do tempo personalizada, com os principais marcos dentro do aplicativo desde a criação de sua conta.

Ícone do aplicativo

Durante todo o mês, os usuários do Instagram poderão alterar o ícone do aplicativo entre dez opções, incluindo o atual em outras cores e temas, como Orgulho LGBTQI+, e o primeiro logo, de 10 anos atrás. O recurso pode ser encontrado nas configurações do app depois de ser atualizado.

Shopping

O Instagram Shopping, recurso que permite que marcas cadastrem produtos e criem suas próprias lojas dentro da rede social, direcionando o usuário para a compra do item, agora também está disponível no IGTV e, no ano que vem, deve ser implantado no Reels. Assim, será mais fácil saber sobre produtos e as pessoas serão direcionadas ao carrinho de compras do e-commerce através de todas as superfícies de vídeo. Para os criadores de conteúdo, também é uma nova forma de fazer dinheiro no Instagram.

Atualizações do bem-estar

Para reduzir as interações negativas e casos de assédio e bullying, o Instagram criou dois novos recursos voltados para o bem-estar na rede. O primeiro oculta automaticamente comentários semelhantes a outros que foram denunciados. O dono da conta poderá vê-los ao clicar em “Exibir comentários ocultos”. Além disso, o aplicativo passará a enviar um aviso adicional quando alguém tenta postar comentários ofensivos repetidamente. Segundo o Instagram, esses novos avisos permitem que as pessoas tomem um tempo para refletir sobre suas palavras antes de continuar.

