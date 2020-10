Retrô: por que Ana Maria Braga mudou o visual na volta do Mais Você

Atualizado em 5 out 2020, 11h28 - Publicado em 5 out 2020, 11h20

A apresentadora Ana Maria Braga está de volta ao programa “Mais Você”, da Rede Globo. Por conta das mudanças na grade da emissora por conta da pandemia, a apresentadora estava, desde abril, apenas fazendo participações especiais no programa “Encontro com Fátima Bernardes”.

O “Mais Você” mudou de estúdio e está sendo gravado em São Paulo, após 12 anos no Rio de Janeiro. Outra novidade é o visual de Ana Maria: a apresentadora decidiu marcar sua volta ao ar apostando no mesmo visual da estreia do seu programa há 21 anos. Usou o mesmo penteado e as mesmas luvas.

“Eu estou assim por uma boa razão. Parece que saí do túnel do tempo. Já perdi a conta de quantas vezes já mudei cabelo. Essa renovação é muito importante. Mudar faz bem pra alma. Mudar de atitude, ideia”, disse Ana Maria. A volta do programa é o assunto mais comentado do Twitter no Brasil, nesta segunda-feira:

#MaisVocê a diva voltou Ana Maria só mais você acorda menina vem cá menino seja bem-vinda. pic.twitter.com/AKebdmI0wo — Cidclei Pereira (@pereira_cidclei) October 5, 2020

Olha o Vizu da NAmaria!!!! Relembrando o Vizu dos anos 90 😍 adorei 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #MaisVocê pic.twitter.com/3NndwslDlB — fernandisza (@nanda_lastrange) October 5, 2020 Continua após a publicidade

Ana maria e louro jose voltaram e eu tô como? Feliz ne minha filha #MaisVocê pic.twitter.com/4C8qQwyETj — Sophie ❤ (@walloniaa) October 5, 2020

#MaisVoce em primeiro nos Trending Topics. É sucesso ou não é? pic.twitter.com/rCQTyDCajc — Duarte (@renanduartetv) October 5, 2020