Na próxima quarta-feira (24), o Instagram lança sua mais nova ferramenta, batizada de Reels. Com ela, será possível gravar e editar vídeos de 15 segundos com cortes, músicas, efeitos visuais e sonoros, além de outros recursos criativos.

A mudança lhe parece familiar? Talvez seja porque o Reels é um formato novo e aprimorado de Cenas, que está disponível no Brasil há alguns meses para vídeos do Stories. Mas, provavelmente, você deve ter lembrado de outro aplicativo bastante conhecido e que virou febre no mundo inteiro recentemente: o Tik Tok.

O lançamento do Instagram é realmente bem parecido com o aplicativo chinês. Nele, também é possível gravar vídeos com diferentes cortes, colocar efeitos visuais e sonoros, assim como músicas. Inclusive, o Tik Tok virou febre por conta das “dancinhas” e desafios que vários usuários publicam.

E, depois do enorme sucesso do formato “instantâneo” dos Stories, o Instagram resolveu possibilitar que o conteúdo do Reels seja publicado no feed da rede social de maneira permanente. Esses vídeos também podem ser publicado no Explorar, no caso das contas públicas.

Instagram x Tik Tok

A forma de criar e publicar os Reels no Instagram é bem parecida com a do Tik Tok. Para criar o conteúdo na nova ferramenta, basta selecionar a opção na parte inferior da câmera do Instagram. À esquerda, aparecerá uma variedade de opções de edição que podem ser usadas conforme a sua criatividade.

Os vídeos no Reels, assim como no app concorrente, podem ser gravados de diferentes formas: em uma série de trechos (as já conhecidas “cenas”), um vídeo inteiro gravado de uma só vez ou usando vídeos da galeria do seu celular. Para gravar um trecho, pressione e segure o botão de captura. Interrompa a gravação para finalizar cada trecho.

Para incluir áudio, você pode acessar a biblioteca de músicas do Instagram ou usar seu próprio áudio original, gravando o Reel com ele. Ao utilizar essa segunda opção, outros usuários poderão gravar seus próprios Reels usando o seu áudio – assim como acontece no Tik Tok.

Os efeitos visuais e sonoros também são parecidos. A “tela verde” será uma das opções de edição do Reels, onde você pode colocar a foto de uma paisagem ou da cena de um filme como “cenário”. Além disso, outros efeitos estarão disponíveis na biblioteca de filtros do Instagram.

Assim como já era possível nas Cenas para o Stories, o Reels ainda permite o uso de temporizador e contagem regressiva, para gravar o vídeo com as mãos livres, ou seja, sem precisar ficar segurando o botão de gravação durante a filmagem. O usuário também poderá acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo e/ou do áudio utilizados.

Os Reels ficarão disponíveis no perfil, ao lado do ícone do IGTV e das publicações em que o usuário é marcado. Veja a imagem abaixo:

Mais novidades do Instagram

Esta não é a única novidade recente do aplicativo. Em maio, a empresa anunciou que iniciou testes para monetizar conteúdos por meio das lives ou de publicações do IGTV.

Para dar ainda mais oportunidade aos criadores de conteúdo de gerar receita, o Instagram apresentou os Badges (que em tradução literal significa “distintivos”) para as lives. Dura a transmissão ao vivo, quem assiste poderá comprar Badges, a fim de apoiar financeiramente os produtores de conteúdo. Ao fazerem isso, os fãs irão se destacar nos comentários e desbloquear recursos adicionais, incluindo o posicionamento na lista de fãs com Badges e o acesso a um coração especial para likes. Já no IGTV, a rede social passará a apresentar anúncios comerciais.

