A importância de realizar atividades físicas com crianças

Atualizado em 20 out 2023, 14h56 - Publicado em 21 out 2023, 06h44

Sabemos da importância de realizar atividades físicas, pois há inúmeros benefícios como saúde física e mental, prevenção de doenças, promoção de bem-estar e mais. A prática regular ajuda na mobilidade, flexibilidade e ainda reduz o estresse. Uma forma de deixar essa rotina de exercícios mais gostosa é ter uma companhia, e as crianças são bem-vindas. Realizar atividades físicas com os pequenos ajuda a promover um desenvolvimento saudável e equilibrado, além de coordenação, concentração e senso de disciplina.

Quais os benefícios de atividades físicas com crianças?

Quando os exercícios são feitos com outras crianças, é ótimo para a socialização e para a construção de habilidades interpessoais, como comunicação, empatia, trabalho em equipe e a lidar com desafios.

“Os dois principais pontos de desenvolvimento com as atividades físicas desde a infância são autonomia psicossocial e a capacidade de lidar com o desenvolvimento do próprio corpo nessa fase de crescimento e hormônios. Além disso, ser ativo na infância é primordial para o desenvolvimento muscular e ósseo, para a melhoria da saúde cardiovascular, o aumento da coordenação motora, o fortalecimento do sistema imunológico, a promoção do sono de qualidade e até mesmo o estímulo ao desenvolvimento cognitivo”, explica a Juliana Calheiros, especialista em treinos femininos e fundadora da The Woman Gym.

“Assim como para os adultos, os exercícios ajudam muito na saúde mental e a estimular bons hábitos. A criança que pratica exercício, com certeza, vai ser um adulto que vai continuar praticando”, completa a treinadora física Carol Borba. “Precisamos tocar no ponto da obesidade infantil, que tem dados assim alarmantes nos dias de hoje, então é muito preocupante. O exercício físico praticado com regularidade evita esse cenário”.

Quais atividades físicas são adequadas para crianças?

Quando falamos de atividades que possam ser realizadas por crianças é preciso levar em consideração experiências prazerosas e, se possível, lúdicas, assim é possível associar a diversão com exercícios, evitando a criação de memórias negativas relacionadas ao esforço físico, coordenação motora e exposição corporal.

Existem várias atividades físicas que podem ser praticadas com crianças, alguns exemplos abaixo:

Brincadeiras ao ar livre : Jogos como pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, futebol, vôlei e mais.

: Jogos como pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, futebol, vôlei e mais. Natação : Aulas de natação são ótimas para desenvolver habilidades aquáticas e promover o condicionamento físico.

: Aulas de natação são ótimas para desenvolver habilidades aquáticas e promover o condicionamento físico. Dança: Aulas de dança podem ser divertidas e promovem a coordenação motora.

Aulas de dança podem ser divertidas e promovem a coordenação motora. Artes marciais: Ajudam no desenvolvimento da disciplina e autocontrole.

Ajudam no desenvolvimento da disciplina e autocontrole. Ciclismo: Andar de bicicleta é uma atividade divertida que também melhora o equilíbrio e a resistência cardiovascular.

Andar de bicicleta é uma atividade divertida que também melhora o equilíbrio e a resistência cardiovascular. Atividades em grupo: Yoga, pilates e ginástica rítmica são atividades que podem ser adaptadas para crianças e praticadas em grupos.

Yoga, pilates e ginástica rítmica são atividades que podem ser adaptadas para crianças e praticadas em grupos. Caminhadas: Explorar trilhas na natureza é uma ótima maneira de incentivar a atividade física e o apreço pelo ambiente.

“Claro que com a formação óssea e muscular acontecendo durante seu crescimento, esportes com muito impacto e pouca hidratação/alimentação, devem ser monitorados por profissionais o tempo todo. Lesões nos joelhos, e o desenvolvimento de desvios posturais como um todo, são comuns acontecerem quando as crianças não estão sendo olhadas como indivíduos únicos com históricos e genéticas diferentes”, pontua Juliana Calheiros.

Ela ressalta que os esportes coletivos são ótimos, pelos benefícios já citados e “por estimularem o conhecimento de emoções e sentimentos que a criança deve desenvolver”.

Como incentivar a prática de exercícios?

Para incentivar as crianças a adotarem uma abordagem saudável em relação às atividade física, recomenda Juliana Calheiros, os pais podem dar o exemplo, evitando reclamações de cansaço ao fazer exercícios.

É importante transmitir que a atividade física traz benefícios duradouros para a saúde, indo além da satisfação momentânea.

“Eu trabalho muito com exercício em casa e recebo vídeos lindos de crianças querendo participar do treino com os pais, o que faz com que o momento do treino seja até mais prazeroso para eles. E a criança entra nisso como uma brincadeira, o melhor incentivo dos pais é o exemplo”, completa Carol Borba.

Juliana acredita também que limitar o tempo gasto em dispositivos eletrônicos e promover tempo de qualidade ao ar livre é essencial.

E ressalta que, por mais que seja fundamental apoiar os pequenos nos esportes e exercícios, os pais não devem depositar sonhos frustrados em seus filhos relacionados a isso.

Como tornar as atividades físicas para crianças mais divertidas?

As crianças precisam desenvolver gosto por atividades físicas de forma positiva. Para estimular esse comportamento, é importante descobrir o que as deixa felizes e envolver amigos e colegas sempre que possível, recomenda Juliana Calheiros.

Se a criança é mais inclinada intelectualmente, é benéfico incluir desafios cognitivos nas atividades físicas.

“Seja paciente e amoroso quando ela tiver dificuldade em aprender algo que você julga simples. A atividade física já é cansativa, se ela se tornar um motivo para a criança se sentir diminuída, as chances dela querer continuar na atividade serão muito menores”, pontua Juliana.

or fim, celebrar suas conquistas e progressos é uma maneira eficaz de mantê-las motivadas e engajadas.

“As atividades têm sempre que ser divertidas e envolventes, mas cada criança é de um jeito. Então, temos que respeitar o gosto de cada uma e estar presente para que ela possa escolher”, sugere Carol Borba. Bora se movimentar com os pequenos?

