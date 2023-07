De gelatina moisaco a muffin: receitas fáceis para fazer com as crianças

As férias de julho chegaram e é hora de aproveitar o tempo em casa com as crianças de uma maneira divertida e deliciosa! Uma ótima forma de entretenimento é envolvê-las na cozinha, preparando receitas fáceis e saborosas juntos.

Além de estimular a criatividade, as atividades culinárias proporcionam momentos de aprendizado, desenvolvimento de habilidades motoras e, é claro, diversão em família.

A seguir, apresentamos uma variedade de receitas especialmente selecionadas para tornar as férias memoráveis. De doces a salgados, essas receitas são perfeitas para criar laços, compartilhar risadas e saborear pratos deliciosos com os pequenos chefs.

7 receitas fáceis para fazer com as crianças

Muffin de chocolate

Ingredientes

1 xícara de farinha de trigo

¼ de xícara de cacau em pó

1 colher de chá de fermento em pó

¼ de colher de chá de sal

½ xícara de açúcar

½ xícara de leite

1 ovo

¼ de xícara de óleo vegetal

Gotas de chocolate (opcional)

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Em uma tigela grande, misture a farinha, o cacau em pó, o fermento em pó, o sal e o açúcar. Adicione o leite, o ovo e o óleo à mistura seca e mexa até ficar homogêneo. Se desejar, adicione gotas de chocolate à massa. Divida a massa em forminhas de cupcake ou em uma assadeira untada. Asse por cerca de 15-20 minutos ou até que um palito saia limpo ao ser inserido no centro de um bolinho.

Cookies de aveia com passas

Ingredientes

1 xícara de aveia em flocos

1 xícara de farinha de trigo

½ xícara de açúcar mascavo

½ xícara de manteiga derretida

1 ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

½ colher de chá de fermento em pó

½ colher de chá de bicarbonato de sódio

Passas a gosto

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C. Em uma tigela grande, misture a aveia, a farinha, o açúcar mascavo, o fermento em pó e o bicarbonato de sódio. Adicione a manteiga derretida, o ovo e a essência de baunilha à mistura seca e mexa bem. Acrescente as passas e misture até ficar homogêneo. Faça bolinhas com a massa e coloque-as em uma assadeira untada. Achate levemente as bolinhas com as costas de uma colher. Asse por cerca de 10-12 minutos ou até que os cookies estejam dourados. Deixe esfriar antes de servir.

Mosaico de gelatina com leite de coco

Ingredientes

4 envelopes de gelatina de sabores diferentes

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

200 leite de coco

1 envelope de gelatina incolor em pó

Modo de preparo

Prepare cada sabor de gelatina separadamente com metade da água pedida na embalagem. Coloque em refratários e leve à geladeira até firmar. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o leite de coco e a gelatina sem sabor preparada de acordo com as instruções da embalagem. Em uma forma com furo central, levemente untada com óleo, despeje o creme e espalhe as gelatinas cortadas em cubos. Leve à geladeira até firmar. Na hora de servir, desenforme e sirva em fatias.

Suco de amora e manga-ouro

*Receita da chef Ana Luiza Trajano

Ingredientes

170 gramas de amora limpa

3 unidades de manga-ouro

gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata as amoras com 1/3 de xícara de água filtrada. Transfira para outro recipiente. Lave a jarra do liquidificador e bata a polpa das mangas com um pouco de água, apenas o suficiente para formar um suco espesso. Encha dois copos com gelo e distribua o suco de amora entre eles. Por cima, derrame aos poucos o suco de manga, criando o efeito mesclado.

Pavê de chocolate

*Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano.

Ingredientes

Para o biscoito champanhe

4 ovo (gemas separadas das claras)

3/4 xícara de açúcar

3/4 xícara de farinha de trigo

1/2 colher (chá) de fermento químico em pó

Prepare o pavê

2 ovos

1/2 xícara de amido de milho

6 xícaras de leite

1 xícara de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

4 gotas de essência de baunilha

4 colheres (sopa) de chocolate em pó

36 biscoito champanhe

1 1/2 xícara de chocolate meio amargo

1 xícara de chocolate ao leite

1/2 xícara de creme de leite fresco

Modo de preparo

Prepare o biscoito champanhe: Forre duas assadeiras de cerca de 30 x 45 centímetros com papel vegetal. Na batedeira, bata as claras em neve até formar picos moles. Aos poucos, acrescente 2 colheres (sopa) de açúcar, batendo até formar picos firmes. Em outra vasilha, bata o açúcar restante com as gemas até obter um creme amarelo-claro. Junte metade da clara em neve ao creme de gemas. Adicione a farinha peneirada, o fermento e a clara em neve restante. Misture novamente. Coloque esse creme em um saco de confeiteiro de bico redondo e liso. Vá dispondo o creme direto nas assadeiras, formando bastões. Pincele-os com manteiga derretida e polvilhe com açúcar cristal. Leve ao forno preaquecido a 200ºC até os biscoitos dourarem ligeiramente. Rende 48 unidades. Prepare o pavê

Na batedeira, bata os ovos até dobrarem de volume. Reserve. Dilua o amido em 5 xícaras de leite e aqueça em uma panela, em fogo médio. Junte o açúcar, mexendo, até engrossar. Retire do fogo e adicione aos poucos aos ovos batidos sem parar de mexer. Volte ao fogo baixo, mexendo, até obter um creme espesso. Retire do fogo e junte a manteiga e a baunilha. Em uma tigela, misture o leite restante e o chocolate em pó. Umedeça os biscoitos dos dois lados nessa mistura (guarde o que não for usar em pote fechado por até 15 dias). Monte o pavê em um refratário, alternando camadas de biscoito e de creme até terminarem os ingredientes. Pique e derreta os chocolates em banho-maria. Junte o creme de leite e mexa até formar uma ganache. Cubra todo o pavê com ela. Sirva gelado, polvilhado com biscoito esmigalhado, se preferir.

Biscoito amanteigado

*Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano.

Ingredientes

1/2 xícara de manteiga sem sal em temperatura ambiente

1/2 xícara de açúcar

1 ovo

1 pitada de sal

Raspas de 1/2 limão-siciliano

1/2 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de amido de milho

Modo de preparo

Em uma tigela, junte a manteiga e o açúcar mexendo até obter uma mistura homogênea. Acrescente o ovo, o sal e as raspas de limão e misture até ficar uniforme. Adicione a farinha e o amido já peneirados. Embrulhe a massa em filme plástico e leve à geladeira por duas horas. Abra com um rolo até ficar com 0,5 centímetro de espessura. Recorte com um pequeno molde redondo. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga (ou untada com manteiga), leve ao freezer por meia hora. Asse em forno preaquecido a 160ºC por até 15 minutos, sem deixar dourar. Retire, espere amornar e sirva puro ou molhado na ganache de chocolate. Guarde em pote fechado por até 15 dias.

Brownie de chocolate

Ingredientes

1 xícara de manteiga derretida

2 xícaras de açúcar

4 ovos

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 xícara de farinha de trigo

1/2 xícara de cacau em pó

1/2 colher de chá de sal

1 xícara de nozes picadas (opcional)

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno a 180°C e unte uma forma quadrada ou retangular. Em uma tigela grande, misture a manteiga derretida e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Adicione os ovos um de cada vez, batendo bem após cada adição. Acrescente o extrato de baunilha e misture bem. Em outra tigela, peneire a farinha de trigo, o cacau em pó e o sal. Misture bem. Adicione a mistura de farinha aos ingredientes líquidos e mexa até ficar bem combinado. Se desejar, adicione as nozes picadas e misture. Despeje a massa na forma preparada e espalhe uniformemente. Asse no forno pré-aquecido por aproximadamente 25-30 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia com algumas migalhas úmidas. Retire do forno e deixe esfriar completamente antes de cortar em quadrados.

Bolo de tangerina

Ingredientes

5 unidades de ovos

2 xícaras (chá) de açúcar refinado

1 xícara (chá) de leite integral

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de fermento em pó

Suco de 4 tangerinas

Raspas de 1 tangerina

Manteiga para untar

Farinha de trigo para untar

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Separe as claras da gema. Bata as claras em neve e reserve. Numa batedeira, bata as gemas com o açúcar até formar um creme homogêneo e esbranquiçado. Acrescente o leite, o suco e as raspas das tangerinas e, por último, a farinha. Mexa delicadamente. Adicione o fermento e volte a mexer suavemente. Coloque as claras em neve e misture devagar. Unte uma fôrma redonda, de aproximadamente 25 centímetros de diâmetro, e despeje a massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 a 30 minutos, até que, colocando um palito na massa, ele saia limpo. Espere esfriar e polvilhe o açúcar por cima. Sirva.