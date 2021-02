Conheça 5 minicursos grátis online da FutureLearn com temáticas sociais

A plataforma de aprendizagem on-line FutureLearn disponibilizará a partir do dia 15 de fevereiro um portfólio exclusivo de cursos educacionais com base em temáticas de impacto social. A iniciativa é uma parceria da disseminadora educacional com a potência da moda Tommy Hilfiger, que criou cinco cursos para promover aqueles que muitas vezes têm pouca representação na moda.

Os minicursos foram criados com base na campanha de Verão 2021 da Tommy, que aborda o tema “Avançando juntos”, e são uma mistura de contar histórias, dialogar, desenvolver novos conhecimentos e ambientes e celebrar o progresso. As principais temáticas serão: sustentabilidade, aliança LGBTQIA+, confiança corporal e formação de comunidade.

“Queremos não apenas inspirar, mas capacitar os nossos fãs para que façam uma diferença positiva em suas próprias vidas e na vida de outras pessoas”, disse Tommy Hilfiger.

Cada curso será gratuito, tendo a duração de quatro horas, mas sem um prazo para serem assistidos. Eles também terão em seu DNA a maneira descontraída como a FutureLearn dá acesso à informação. Os cinco módulos serão ministrados pelo elenco ativista que faz parte da campanha de Verão da grife, composto por Indya Moore, Jameela Jamil, Mogli, Kiddy Smile e Compton Cowboys.

Veja a programação dos cursos:

15 de fevereiro de 2021: Explorar a neutralidade corporal e desafiar os estereótipos de imagem corporal, ministrado pela atriz, podcaster, modelo, escritora e ativista da positividade corporal, Jameela Jamil.

1º de março de 2021: Explorar da vida e o amor sustentáveis, ministrado pelo músico de vários gêneros e ativista da sustentabilidade, Mogli.

Continua após a publicidade

15 de março de 2021: Explorar a interseccionalidade e o que nos torna únicos, ministrado pelo DJ, cantor, compositor, performer e ativista, Kiddy Smile.

29 de março de 2021: Explorar a mentoria e a mudança com uma comunidade de cura pela equitação e um coletivo de mentoria, ministrado por Compton Cowboys.

Verão 2021: Explorar o ativismo, o apoio e a aliança LGBTQIA+, ministrado pela atriz, modelo e ativista Indya Moore.

“Esperamos que a variedade de vozes inspiradoras no centro dessas conversas traga uma diversidade de novas perspectivas para a plataforma para engajar de forma significativa os nossos milhões de alunos”, disse Justin Cooke, Diretor de Conteúdo e Parcerias da FutureLearn.

O acesso poderá ser feito através do site FutureLearn.com por meio de celulares, tablets e computadores. Os participantes também poderão interagir com uma série de palestras ao vivo nas redes sociais da Tommy Hilfiger através da hashtag #TommyHilfiger e mencionando as marcas @TommyHilfiger e @FutureLearn.