Veja como assistir à live de Maria Bethânia neste sábado

A cantora Maria Bethânia irá fazer neste sábado, 13 de fevereiro, sua primeira live. O evento será transmitido pelo Globoplay, a partir das 22h, que manterá o sinal aberto para não assinantes. A data marca os 56 anos de carreira da cantora.

O show vai acontecer na Cidade das Artes, no Rio, sem a presença de plateia e sem convidados.

Bethânia era uma das únicas cantoras que ainda não tinha cedido ao novo formato de shows. As lives tornaram-se muito populares em 2020, em consequência da pandemia de Covid-19, como uma opção dos artistas de continuarem transmitindo entretenimento.

O repertório do show da cantora e compositora de 74 anos contará com sucessos como “Explode coração” e “Olhos nos olhos”, sambas de roda e músicas inéditas que serão lançadas no próximo disco.

Além de marcar os 56 anos de carreira da artista, pois a data coincide com sua estreia no Teatro Opinião, em 1965, o dia 13 também marca o desfile de Campeã da Mangueira no Carnaval 2016, que homenageou os 50 anos da carreira de Maria Bethânia.