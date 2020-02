Sopa de pacote é a solução nos dias frios

Prefira as versões com vegetais desidratados

e com menos sal e gordura

Foto: Dreamstime

Essa dieta é perfeita para as mulheres que passam o dia inteirinho fora de casa e não têm tempo de cozinhar. O segredo do programa: sopa de pacote no jantar. “A sopa sacia com poucas calorias e é o prato perfeito para a noite, quando o metabolismo está mais lento e não necessita de tanta energia”, recomenda a nutricionista Fernanda Machado Soares.

Para não enjoar, o truque é intercalar uma sopa fácil de fazer (é só preparar no fim de semana e descongelar quando chegar) com as sopas instantâneas, encontradas no mercado em vários sabores (basta acrescentar um ou outro ingrediente para transformá-la em um prato completo!). O resultado compensa: até 6 kg a menos em apenas um mês e uma silhueta de fazer inveja.



Variedade de sabor toda noite

Você tem duas alternativas: tomar a sopa pronta (acrescentando uma das opções abaixo) OU descongelar e beber a receita da nutricionista:

1. 2 colheres (sopa) de requeijão light + 1 colher (sopa) de salsinha picada

2. 3 colheres (sopa) de queijo mussarela em cubos + tomate picado (à vontade)

3. 1 colher (sopa) de carne moída + 2 colheres (sopa) de cenoura cozida

4.1 /2 xícara de leite semidesnatado + 2 colheres (sopa) de salame picado

5. 2 colheres (sopa) de abóbora cozida + 1 pitada de gengibre em pó

6. 3 colheres (sopa) de frango desfiado + 4 buquês de brócolis cozidos

7. 2 colheres (sopa) de carne magra cozida e picada + salsinha à vontade



Sopa emagrecedora

Ingredientes:

– 3 chuchus

– 3 cenouras

– 1 maço de couve

– 1 maço de espinafre

– 1 maço de agrião

– 2 tomates

– 1 colher (sopa) de tempero de alho com cebola e sal ou refogue 1 dente

de alho amassado com 1/2 cebola picada em azeite

– 300 g de filé de peito de frango cortado em pequenos cubinhos

Modo de fazer:

Em uma panela com 1,5 litro de água, coloque o frango e os demais ingredientes, cortados em pedaços bem pequenos, e leve ao fogo por cerca de 40 minutos ou até os vegetais ficarem macios e, o frango, bem cozido. Deixe esfriar e separe em dois recipientes com tampa. Depois, leve ao freezer. Para descongelar, basta colocar no fogo. Se necessário, acrescente um pouco de água.

Rende 3 porções.