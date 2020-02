O segredo da boa forma das famosas

Após os 25 anos, tornou-se mais difícil

para Juliana secar. O programa ajudou-a

a perder 5 kg! “Acabou a história de comer

menos, malhar e não conseguir emagrecer”

Foto: Divulgação

Juliana Paes secou 5 kg e venceu – de vez! – a luta contra a balança. Paola Oliveira despediu-se de 6 kg e chapou a barriga. Carol Castro eliminou 5 kg e combateu a tendência a reter líquidos. Já Luíza Brunet perdeu 7 kg e reajustou o metabolismo, mais lento após os 40 anos.

O segredo? A dieta antioxidante, criada pela médica cardiologista e ortomolecular Heloisa Rocha, do Rio de Janeiro autora do livro Emagreça com a Dieta das Estrelas (veja quadro). “O diferencial do programa é a escolha dos alimentos com propriedades antioxidantes, que combatem os radicais livres”, explica a médica.

Segundo ela, essas moléculas danificam as células e, para se defender, o organismo responde com um processo inflamatório. Os prejuízos você provavelmente já sentiu na pele: resistência baixa, falta de disposição, flacidez, celulite, inchaço e peso extra. Com o programa a seguir, dá para combater todos esses inimigos e, ainda, mandar embora, para sempre, até 6 kg por mês!