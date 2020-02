Inclua framboesa na dieta e chape a barriga

Funcionalidade do alimento é destaque nas revistas americanas “Journal of Nutrition” e “Journal of Medicinal Food”

Foto: Getty Images

As frutas vermelhas como morango, cereja, amora, framboesa, açaí e ameixa ganharam um lugar de destaque na lista de alimentos saudáveis aprovada pelos endocrinologistas e nutricionistas.

“Elas ajudam a reduzir a gordura total e a abdominal”, diz Patricia Davidson Haiat, nutricionista funcional no Rio de Janeiro. Duas pesquisas recentes, publicadas nas revistas americanas “Journal of Nutrition” e “Journal of Medicinal Food”, mostraram que o consumo de cerejas e blueberries atenua a inflamação do organismo.

O mérito é todo das antocianinas, pigmentos arroxeados visíveis na casca. Além das propriedades antioxidantes, esses compostos eliminam o excesso de gordura no sangue. Como bônus, as artérias ficam tinindo. O coração e o cérebro agradecem.

As frutas vermelhas são ricas em fibras solúveis, principalmente pectina. Elas absorvem boa quantidade de água e formam uma espécie de gel, permanecendo mais tempo no estômago. E aí o hipotálamo, estrutura do cérebro que, entre outras funções, controla o apetite, recebe a seguinte mensagem: chega de comida.

No livro “A Dieta do Abdômen” (Ed. Sextante, 256 págs., R$ 29,90), David Zinczenko, redator-chefe da MEN’S HEALTH americana, e Ted Spiker, editor colaborador da mesma revista, dão dica de como incluir a framboesa na alimentação cotidiana:

· Para tomar um smoothie energizante e de baixa caloria, misture ½ xícara de framboesas frescas ou congeladas com 1 xícara de leite desnatado (ou de soja ou de arroz), ½ xícara de gelo e um pouco de xarope de agave (à venda em lojas de produtos naturais).

· Quer dar um toque especial à monótona salada de espinafre? Adicione uma mão cheia de framboesas e duas fatias de abacate. Complete com gotas de vinagre balsâmico e azeite.

· Agora o “grand finale”: como sobremesa, encha pêssegos em calda com calda de framboesa. Para preparar essa cobertura, misture as frutas frescas com açúcar de confeiteiro e suco de limão e leve ao fogo até engrossar.

*Com informações da BOA FORMA e WOMEN’S HEALTH