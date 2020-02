Dieta da farinha de berinjela

Perca 6 kg e 12 cm de barriga

Farinha de berinjela enxuga a barriga e emagrece! A boa notícia é resultado de um estudo realizado pelo Instituto de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a coordenação da nutricionista Glorimar Rosa.

Como chegaram a essa informação? Durante 60 dias, um grupo de voluntárias com idades entre 30 e 45 anos acrescentou, a uma dieta de baixas calorias, 4 colheres (sopa) de farinha de berinjela comprada pronta. Também nesse período, outras mulheres fizeram o mesmo regime, porém, sem consumir o produto.

Conclusão: quem ingeriu a farinha perdeu 6 kg e até 12 cm de barriga. Quem fez só a dieta secou 3 kg e 3 cm de abdome. Por isso, nesta matéria, apresentamos um cardápio – fundamental! -, que associado ao consumo do produto milagroso vai ajudá-la a secar.

Os benefícios da farinha

1. Seca a barriga

A farinha associada a uma dieta pobre em calorias favorece a queima da gordura corporal, principalmente na área abdominal. Com a diminuição da gordura visceral, cai o risco de diabete tipo 2.

2. Emagrece

Segundo a nutricionista Priscila Meirelles, da empresa de podutos naturais Longevid, a niacina – vitamina presente na berinjela – atua nas reações bioquímicas responsáveis pelos processos metabólicos de emagrecimento que fazem o corpo secar.

3. Reduz os níveis de colesterol LDL

Com a aceleração do trânsito intestinal, os sais biliares (substâncias que ajudam na digestão da gordura) não são absorvidos pelo organismo. Para reconstruí-los, o corpo utiliza colesterol LDL (ruim) e reduz, assim, a sua concentração.

4. Melhora o trânsito intestinal

Como as fibras não são absorvidas pelo organismo, elas promovem o aumento do bolo fecal e regulam o intestino. No entanto, o consumo da farinha deve estar associado ao aumento da ingestão de água para equilibrar o trânsito intestinal.

5. Tira a fome

As fibras solúveis presentes na farinha de berinjela absorvem água do organismo e, no estômago, aumentam de tamanho. Conclusão: o órgão informa o cérebro que o corpo está saciado e não precisa mais se alimentar nas próximas horas.

Além de emagrecer, as farinha de berinjela é rica em vitaminas

6. Tem ação diurética

Rica em vitaminas do complexo B, a farinha de berinjela favorece o bom funcionamento dos rins.

7. Auxilia no tratamento de artrite e reumatismo

O produto ajuda a reduzir a concentração de ácido úrico no organismo que, em excesso no sangue, se acumula em forma de cristal e provoca dores nas articulações.

Faça a mistura em casa

Preparo

Em uma fôrma, coloque 1 kg de berinjela com casca e cortada em fatias. Em seguida, leve ao forno a uma temperatura de 200º C por cerca de 2h15 ou até o legume ficar crocante e ressecado. Agora, triture a berinjela desidratada no processador ou no liquidificador até virar pó. O produto deve ficar com aparência parecida com a da farinha de mandioca.

– Rendimento: 100 g.

– Armazenamento: guarde a farinha em um pote bem vedado, em local arejado e longe da luz. Pode ser na geladeira.

– Validade: cerca de um ano.

Para comprar pronto

Farinha de berinjela Longevid

Farinha de berinjela com laranja Nutrifort

– Consumo: Por ser um pó mais concentrado, o fabricante aconselha o consumo de 1 colher (chá) do produto no almoço e outra no jantar.