A dieta que emagrece com a ajuda de cápsulas de berinjela

Maria Emília mede 1,61 m e foi dos 95 kg para os 55 kg

Foto: Vilmar Costa / Arquivo pessoal

“O que eu tinha feito para a vida ser tão dura comigo? Foi o que pensei ao me ver em uma foto da festa de aniversário de 1 ano da minha filha, em maio de 2006. Na imagem, eu a segurava no colo. Por baixo da bundinha dela, só dava a minha silhueta redonda e enorme. Eu tinha 1,61 m de altura e pesava 95 kg. Um escândalo. Minha aparência era péssima. Parecia que eu era uma obesa mórbida, daquelas que já nasceram gordas, sabe? Nada mais mentiroso…

Engordei por causa de uma desilusão amorosa

Minha descida ao inferno do sobrepeso havia começado cinco anos antes, em 2001. Eu tinha 21 anos, 55 kg e um corpinho de fazer inveja. Foi quando conheci o Ricardo numa sala de bate-papo na internet. Ele era português e tinha a minha idade. Trocávamos e-mails todos os dias. Ricardo era tão romântico: queria se casar comigo e me levar para a Europa. Ele até veio ao Brasil para me conhecer. Foi maravilhoso! Seis meses depois, embarquei para Portugal com o enxoval na mala. Só que, ao chegar lá, Ricardo simplesmente desistiu do casamento sem me dar explicações.

Voltei para o Brasil arrasada. Como se isso não fosse suficiente, minha família, que é muito conservadora, me pressionava: queriam saber por que eu não tinha me casado e o que eu ia fazer da vida. Isso me deu muita ansiedade. Eu só queria um amor de verdade para acabar com o falatório sobre mim. Passei a comer o tempo inteiro para aliviar a pressão. Para piorar, minha mãe tinha um bufê de festas. Eu vivia cercada de comida.

E foi no bufê da minha mãe que, em 2004, conheci o Paulo*, um rapaz humilde que trabalhava como chefe de cozinha. Nessa época, eu já pesava uns 80 kg e minha autoestima não era mais a mesma. Por isso, logo cedi aos galanteios do Paulo. Ele dizia que eu era linda e fazia pratos deliciosos só para mim. Me apaixonei. Minha mãe foi contra, mas engatei o namoro mesmo assim. E engravidei após um ano de relacionamento. Foi algo inesperado. Minha mãe não se conformava.

E as reclamações dela só aumentavam minha gula. Durante a gravidez, cheguei a acordar de madrugada para cozinhar um frango assado e devorá-lo inteirinho. Mesmo após o nascimento da minha filha, continuei engordando.

A situação piorou quando levei Paulo para morar em casa e tive que aguentar as brigas dele com minha mãe. Quando minha filha completou 9 meses, meu amor por ele desapareceu e nos separamos. Eu era uma mãe solteira e estava com 95 kg…

Maria Emília ficou linda e saiu na capa da revista SOUMAISEU!

Foto: Reprodução Revista SOUMAISEU!

As cápsulas salvaram minha dieta

Fragilizada, chorei muito ao me ver nas fotos do primeiro aniversário da minha filha. E decidi lutar para resgatar meu orgulho. Fui a uma nutricionista e adotei uma dieta bem restritiva, com três refeições por dia em pratos de sobremesa. Era muito difícil seguir esse cardápio. Eu morria de fome. Aí, em junho de 2006, uma amiga me falou de um segredinho que a fazia emagrecer sem sofrimento: as cápsulas de berinjela, que estufam o estômago e melhoram o funcionamento do intestino.

Comecei a tomar uma cápsula antes das três principais refeições. Parecia mágica: o produto tirava a fome e me desinchava. No primeiro mês, perdi 6 kg. Também passei a tomar 2 litros de água por dia. Me senti mais disposta para encarar o regime e reconstruir minha vida. Após um ano e quatro meses de dieta, perdi incríveis 40 kg e voltei ao peso dos meus 21 anos. Reconquistei a autoestima e voltei a me admirar!

Desde então, tentei uma reconciliação com o Paulo, que não deu certo, me casei com outro homem, tive outra filha e me separei. Loucura, né? Mas nada disso abalou minha confiança nem me fez engordar. Graças à minha força de vontade e às cápsulas de berinjela, hoje sou uma mulher magra, segura e de bem com a vida.”

Cápsulas tiram a fome e reduzem o nível de açúcar no sangue

As cápsulas de berinjela têm o poder de reduzir a fome durante uma dieta rigorosa. “Quando consumidas com água, as fibras presentes no produto aumentam de tamanho ao chegar ao estômago. Esse efeito causa a perda da fome e dá motivação para a pessoa seguir um cardápio com baixas calorias”, explica a nutricionista Roseli Ueno Ninomiya. A cápsula ainda faz o intestino funcionar corretamente e reduz o nível de açúcar no sangue. “Isso também contribui para o emagrecimento”, afirma a especialista. Para obter um efeito emagrecedor, o ideal é tomar uma cápsula de 500 mg pelo menos meia hora antes das três principais refeições, acompanhada de um copo de 250 ml de água. A nutricionista recomenda ingerir 2 litros de água por dia. “Tome ao menos 600 ml pela manhã, 600 ml à tarde e o resto à noite para garantir uma boa saciedade”, explica a nutricionista Roseli.

Cápsula ou farinha: qual é a melhor opção?

Quem não quer tomar as cápsulas, pode optar pela farinha de berinjela. Segundo a nutricionista, ambas possuem o mesmo efeito emagrecedor. “A cápsula é recomendada para quem não gosta do sabor da berinjela”, explica. “No caso da farinha, uma colher de sopa espalhada no almoço é o suficiente para o corpo perder peso”, afirma a nutricionista Luana Stoduto, do Rio de Janeiro.

Conheça o cardápio que ajudou Maria Emília a emagrecer

