3 fatores que podem atrapalhar a dieta

O estresse, a ansiedade e a quantidade são três grandes inimigos da dieta

Foto: Getty Images

Um estudo da Unifesp mostra que só 21% das brasileiras estão de bem com seu corpo. A maioria, mesmo dentro do peso saudável, quer ser mais magra. A insatisfação com a própria imagem quando levada ao extremo pode causar problemas sérios, como distúrbios alimentares, baixa autoestima e limitação da vida social.

O estudo aponta ainda que as descontentes têm mais contato com a televisão e propagandas. “A imagem ideal não é real”, diz a nutricionista Marle Alvarenga, realizadora do estudo.

Apesar dessa insatisfação, existem realmente mulheres que se encontram acima do peso, cuja causa pode estar em três grandes inimigos da dieta:

1. Estresse

As gordurinhas adquiridas em períodos de estresse podem estar relacionadas a uma série de obrigações e autoexigências que aparentemente dificultam uma vida saudável.

2. Ansiedade

Devorar uma caixa de chocolate em dez minutos é comum nesses casos. A ansiedade faz os níveis de leptina (promotora da saciedade) diminuirem e o de cortisol (envolvido na resposta ao estresse) aumentar. Aí é um pulo para cair de boca em alimentos ricos em gorduras e carboidratos que estão mais relacionados a comportamentos compulsivos.

3. Quantidade X qualidade

Pensar no peso e em contagem de calorias o dia inteiro atrapalha na escolha de alimentos saudáveis. Ou seja, preferir um refrigerante zero a um suco de frutas só porcausa das calorias não é uma boa opção. “Quem aprende a gostar de peixe, saladas e frutas dificilmente terá problemas com o peso”, explica a dra. Jane.

O amigo da boa forma

Apesar de tantos obstáculos, não dá para ignorar um grande fator responsável pela manutenção da boa forma: a paixão.

Segundo a endocrinologista e nutróloga Jane Corona, apaixonar-se pode ser a melhor maneira de perder peso porque o corpo libera mais adrenalina, dopamina, testosterona e estrogênio, que elevam a autoestima, ajudam a queimar calorias e proporcionam prazer.