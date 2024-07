5 plantas para cultivar no inverno e garantir um ambiente vibrante

Com a chegada do inverno, os apaixonados por plantas se preocupam com a manutenção e a saúde do jardim. Embora algumas espécies possam sofrer com as baixas temperaturas e a falta de luz solar, existem opções que se adaptam bem ao clima frio e que podem trazer vida e cor a sua casa durante a estação mais fria do ano.

Conversamos com a arquiteta e paisagista Beatriz Quinelato, que nos deu algumas dicas valiosas. Confira:

É mais fácil cultivar espécies no inverno?

O inverno pode ser um desafio para muitas plantas. “Certamente, a vegetação fica mais bonita e se desenvolve melhor na primavera, enquanto no inverno, a maioria delas sofre um pouco mais e estagna no crescimento, pois entra no estado de hibernação”, explica Beatriz. Portanto, escolher as espécies certas é crucial para garantir um jardim vibrante mesmo nas temperaturas mais frias.

Quais são as plantas de inverno?

A arquiteta e paisagista recomenda cinco espécies para cultivar no inverno. São elas:

Hortênsia

Conhecida por suas flores grandes e coloridas, a hortênsia é resistente ao frio e pode trazer um toque de cor ao jardim.

Azaléias

Essas plantas são robustas e suas flores vibrantes podem suportar baixas temperaturas.

Babosa

Além de ser uma planta medicinal, a babosa é extremamente resistente e pode sobreviver bem ao inverno.

Alecrim

O Alecrim, além de ser útil na cozinha, também é resistente ao frio.

Lavanda

Com seu aroma agradável e flores delicadas, a lavanda é uma excelente escolha para o inverno.

Cuidados de rega e adubamento com as plantas que gostam de frio

Beatriz também oferece conselhos sobre como cuidar dessas plantas durante o inverno:

Adubação

“A adubação no outono e inverno são ótimas para serem feitas, justamente para preparar as plantas nutricionalmente. Assim, quando chegar a primavera, elas poderão aparecer com toda a sua beleza”, explica.

Rega

“As regas que geralmente são diárias devem ser reduzidas durante o inverno, passando a ser três ou duas vezes, sem prejudicar o crescimento da planta. Quando as temperaturas ficam mais baixas, a umidade permanece mais alta, e esse excesso pode provocar o apodrecimento da raiz e das folhas, ficando mais suscetível a pragas ou fungos”, alerta a expert. Portanto, é importante ajustar a frequência para evitar problemas.

