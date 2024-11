Marca de Lifestyle Outdoor 100% brasileira é renomada no quesito de mobiliário

A EcoFlame Garden é uma empresa brasileira que, em dois anos de história, tornou-se referência no segmento de móveis externos e lifestyle outdoor. Não à toa, trouxe para o terraço da Casa Clã Mama 2024 uma essência que tem como base o conforto, a sofisticação e a modernidade.

“Os produtos da EcoFlame possuem design autoral e fabricação própria desde a primeira peça”, conta Luly Rossi, head de marketing da marca. A produção dos pufes é manual, e tem um eixo importante na sustentabilidade.

A empresa possui uma linha, por exemplo, com a Fundação Projeto Tamar, na qual parte do enchimento dos móveis é feito com redes de pesca retiradas do oceano. Além disso, os tecidos são sustentáveis, o que lhes rendeu o selo Eco Friendly Fabric, indicando o uso de materiais com menos impacto ambiental e processos que reduzem a emissão de poluentes.

Puffs, assentos, lareiras e redes são alguns dos itens da marca. Os produtos possuem alças para deslocamento, e o revestimento é resistente à água e ao cloro, pet friendly e tem proteção UV. A empresa também tem garantia contra desbotamentos e mofo, apostando na variedade de itens e nas variações de cores.

“A EcoFlame tem como objetivo criar experiências”, comenta Luly. A marca agora planeja a expansão de pontos físicos em capitais do Brasil, além da exportação para o mundo todo. “No último ano, iniciamos as exportações para Dubai, Estados Unidos, Portugal e Uruguai e esperamos que, em breve, possamos atingir ainda mais horizontes”, finaliza.

