Móveis para área externa: conheça a nova linha de Eco Flame

Apreciar a natureza e garantir muita tranquilidade. Esses são alguns dos benefícios de quem investe em ambientes interativos para jardins e quintais usando uma das principais tendências de decoração: os móveis para áreas externas.

Atrelando essa experiência de estar em meio a natureza ao estilo minimalista aos móveis de luxo que já são parte do seu DNA, a Eco Flame lança sua mais nova linha, a Comfort.

Seus sensoriais confortáveis contam com tecnologias de alta resistência, e um estilo clássico de poltronas e puffs geométricos que garantem móveis com aspecto de alto luxo.

Perfeito para ambientes em que a conversa cotidiana e a interação familiar são frequentes, os modelos SOFT e COZY COMBO poderão tornar esses espaços de convívio comum ainda mais especiais e aconchegantes.

Confira algumas inspirações de decoração com móveis de áreas externas da linha Comfort:

A linha Comfort ainda conta com opções de móveis em conjunto ou opções unitárias, para você decorar e dispor de acordo com a sua criatividade. Os preços variam entre R$2.130,00 à R$24.291,00.

Para mais informações sobre onde comprar, tamanhos e modelos disponíveis, acesse o site de Ecos Flame e descubra qual o móvel que combina mais com o estilo do seu quintal.

