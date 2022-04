4 espécies de flores do outono para inserir na decoração

Decorar a casa com plantas é sempre uma ótima maneira de trazer vida ao lar, além de ser uma opção para renovar o ambiente sem precisar de mudanças trabalhosas. E para garantir uma boa durabilidade, beleza e até preço, é importante ficar de olho nas espécies que mais se adaptam a cada estação. Descubra quatro espécies de flores do outono para inserir nos seus vasos.

Orquídeas, azaleias, gérberas, e camélias são algumas das espécies mais indicadas para o outono, segundo Sávio Cardoso, especialista em decoração de casamentos. “Primeiramente, para ter uma harmonia no ambiente, é importante utilizar as plantas específicas da estação. Essas flores mantêm o equilíbrio certo com o clima ameno”, explica Sávio.

COMO CUIDAR DAS FLORES NO OUTONO

O clima ameno do outono nos traz espécies belíssimas para variar a decoração. Mas como os dias acabam sendo mais frios e apresentando luz solar por menos tempo, podem surgir dúvidas de como cuidar das plantinhas para que elas durem mais dias.

Rayra Lira, paisagista da @jliragreen, explica que é preciso atenção constante com a azaleia, já que é uma flor delicada. Como suas flores secam de forma gradual, ela aconselha retirar as pétalas secas para que essas não interfiram na saúde da planta. Apesar disso, Rayra afirma que é uma flor bem resistente às baixas temperaturas, mas que também aceita receber sol durante o dia, sendo o ideal para a estação.

Continua após a publicidade

“As camélias são ótimas opções para a decoração, são flores românticas e delicadas, por isso ficam tão bonitas e são tão utilizadas no paisagismo. Elas trazem um perfume natural para o ambiente. Suas cores podem ser brancas e rosadas, mas vale lembrar que, por ser uma flor bastante frágil, é aconselhado que não as toque, já que os dedos podem deixar manchas”, afirma Sávio.

“As gérberas fazem parte da família dos girassóis e pela intensidade nas cores de suas pétalas acabam chamando a atenção. O ideal é que estejam num arranjo, com as flores em diferentes tonalidades, mas numa mesma cartela de cores, por exemplo, um arranjo com as gérberas vermelhas, rosas e amarelas. É uma flor do outono por se adaptar melhor a um clima balanceado, nem frio e nem calor”, explica Rayra.

Populares e delicadas, as orquídeas também são uma opção para a estação menos quente. A paisagista explica que a Cattleya cernua, espécie de orquídea na qual a floração surge no final do verão, deve ter a rega reduzida durante o outono, para que não tenha excesso de umidade no substrato. “Essa orquídea possui uma coloração bastante vibrante durante a estação, por isso é importante manter a atenção ao excesso de água, para que a permaneça com um tom bem vivo.”

Agora é só preparar um belo vaso para receber suas flores de outono – veja aqui algumas inspirações!