Uma seleção de vasos esculturais para decorar sua casa com elegância

Inspiração aromática

As formas geométricas da linha Perfumaria, da mineira Alva Design (@alva_design), remetem a frascos de fragrâncias. Criados pelos irmãos Susana Bastos, que é artista plástica e estilista, e Marcelo Alvarenga, arquiteto, os vasos são produzidos com pedra-sabão e vêm com duas tampas – uma do mesmo material e outra de madeira –, permitindo composições lúdicas.

Beleza orgânica

Fundado por Camila e Marta Watzko, mãe e filha, o Atelier Le Motif (@a.lemotif), em São João da Boa Vista (SP), defende a liberdade na criação de cada peça. Sem usar moldes ou desenhos prévios, os vasos se tornam únicos. A série Formas é feita de porcelana com interferências de linhas pintadas à mão, evidenciando curvas e relevos.

Selva adentro

Apaixonada pela fauna da região, Marô Antunes (@maroantunes) criou a coleção Pantanal, que deixa explícito o traço divertido e maximalista da paulista. “Onças são minha grande paixão, então comecei por elas. Quando pensei em outros animais, busquei características brasileiras”, explica a artista. Os vasos de cerâmica são feitos no torno, e as peças dos bichos, produzidas e pintadas manualmente.

Sob medida

Fabricados com madeira de imbuia maciça, os vasos da coleção Carbono, criados pelo biólogo e designer Patrick Afornali (@afornali_), surgiram após o curitibano notar a ausência de recipientes específicos para uma das plantas mais comercializadas no Brasil, as orquídeas. “A ideia é dar destaque à flor sem perder o aspecto minimalista”, conta. O modelo abriga também outras espécies de raiz curta no pequeno espaço oco dentro do tubo.

Permanência

Experiências com a fundição do alumínio levaram à linha Fluxus, do ateliê paulista 80e8 (@80e8_design). No estado líquido, o metal se adequa a novos espaços. “É como se fosse uma fotografia do instante, cristalizado para sempre”, explica a designer industrial Antonia Almeida, fundadora da marca ao lado do sócio, Fabio Esteves.

