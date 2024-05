Estilo Provençal: os melhores itens para decorar sua casa

O estilo provençal na decoração da casa segue com tudo! Romântico e elegante, ele tem origem na Provença, no sul da França, que é uma região com estilo de vida campestre, montanhas e campos de lavanda.

O provençal remete à idade moderna e às decorações palacianas da época, que trazem uma sensação romântica para o ambiente. Os móveis antigos, as estampas florais e os tons suaves criam um ambiente confortável, ideal para sua casa. Veja alguns itens indispensáveis para uma decoração provençal.

Decoração com estilo provençal: itens para aderir na sua casa

Balcão Buffet de Madeira Maciça O seu design em madeira maciça agrega elegância para o ambiente, além de ser um produto muito durável. Os puxadores de metal trazem um toque rústico para a peça e equilibram a sofisticação e conforto para uma casa aconchegante. O balcão tem grande espaço de armazenamento e pode ser muito útil para guardar aparelhos de jantar, taças e outros itens. Confira aqui. Compre agora: Amazon - R$ 749,00

Cabeceira Casal Provençal A cabeceira perfeita para um quarto de casal: o seu design luxuoso traz romance e aconchego para o ambiente. A cabeceira de couro eleva a estética do cômodo e traz requinte para a cama, principalmente com cama-posta. Clique aqui para um quarto romântico. Compre agora: Amazon - R$ 249

Lustre Candelabro Provençal O lustre de candelabro é um item típico do provençal moderno. Seu design trabalhado remete às antigas iluminações e torna seu ambiente único. As luzes criam um ambiente calmo e aconchegante, ideal para salas e quartos. Clique aqui para adquirir. Compre agora: Amazon - R$ 799

Aparelho de Jantar Um aparelho de jantar com estamparia de flores e pássaros, que transmite tranquilidade para o ambiente da casa. Seus tons azuis e brancos são elegantes e refinados, ideais para ocasiões especiais. A cerâmica feldspática é durável e fácil de limpar, proporcionando mais versatilidade para os itens. Para uma cozinha sofisticada, confira aqui. Compre agora: Amazon - R$ 398,90

Cortina de Renda O bordado da renda em formato de roseiras constrói um ambiente relaxante, como um jardim. A leveza do tecido permite que raios de luz atravessem o material e iluminem a sala com delicadeza. O desenho da cortina é romântico e traz conforto para salas e quartos. Aposte em um ambiente tranquilo aqui. Compre agora: Amazon - R$ 225,56