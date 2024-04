9 inspirações de decoração marrom: conheça o estilo gótico sertanejo

O estilo gótico sertanejo, apontado pelo Pinterest Predicts como tendência para 2024, é uma abordagem que combina elementos do estilo gótico – com suas características escuras, dramáticas e muitas vezes ornamentadas -, com elementos da cultura e do ambiente sertanejo, que evocam uma sensação de rusticidade e ruralidade encontrada nas regiões do interior do Brasil. Ou seja, com muito marrom na decoração.

Essa tendência busca criar uma atmosfera única e eclética, combinando arcos pontiagudos, detalhes em ferro forjado, móveis pesados e escuros com o uso de madeira rústica, cores terrosas, detalhes em couro e elementos inspirados na vida rural.

No geral, a tendência gótico sertaneja na decoração combina elementos contrastantes para criar um ambiente único e intrigante, que evoca uma sensação de mistério, rusticidade e elegância rústica. Nos lares brasileiros ele ganha uma roupagem de decoração marrom e já é possível encontrar muitos espaços que apostam na cor. Inspire-se nos nove selecionados abaixo e entre na onda.

1. Conforto e elegância

Para o arquiteto Jorge Elmor, o mobiliário e demais elementos do ambiente devem estimular a permanência com muito conforto. Para tanto, o profissional projetou a cozinha em steel frame e criou uma composição de cores e materiais inspirados em uma paleta acolhedora.

2. Chique e rústico

A área gourmet projetada pelo escritório PB Arquitetura busca exalar o rústico chique com um décor que equilibra a simplicidade com toques elegantes, criando um ambiente acolhedor e estilizado. Próximo à churrasqueira, uma cuidadosa seleção de cores inclui tons de marrom, creme e preto, e a área gourmet se sobressai pela harmoniosa fusão de estilos rústico, industrial e moderno.

Continua após a publicidade

3. Papel de parede com textura

Neste quarto assinado pelo Trópico Arquitetura, o destaque é o papel de parede revestindo todo o ambiente com arandelas acima da cama e as prateleiras iluminadas nas laterais. As cores cinza, branca e preta, que trazem um ar mais moderno para o ambiente, foram combinadas com materiais originais da construção do edifício de 1957, como o taco de madeira.

4. Ambiente iluminado

No projeto do escritório Samba Porter, as cores e matérias predominantes são branco, preto, madeira e pedra. A base de todas as paredes e teto são brancas, deixando o ambiente mais claro, contrastando com o piso de taco marrom original restaurado.

5. Mármore e madeira

Na área mais nobre do apartamento, totalmente integrada e à vista, os profissionais do escritório MNBR apostaram no mármore italiano Bronze Armani para valorizar o espaço mais informal. O ambiente ainda conta com um pergolado de madeira natural iluminado no teto para dar uma cara de varanda de casa, uma tora maciça de madeira e tijolos pintados para dar certa rusticidade. Já o mobiliário é, em sua maioria, peças de Sergio Rodrigues.

Continua após a publicidade

6. Marrom na cozinha

Madeirado, tons de azul, cinza, preto e branco compõem a cozinha assinada pelo escritório Michelle Machado Arquitetura. Na cozinha, o aço corten é protagonista. Freezer, geladeira e lava louças foram embutidos na marcenaria.

7. Couro e tijolos

Nesta cobertura localizada na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro, a ideia era criar uma atmosfera com cara de casa. Para isso, o arquiteto Rafael Mirza apostou nos tons terrosos, como o marrom, em sintonia com demais cores sóbrias. O uso de sofá e centro de couro, juntamente com a parede de tijolos, cria a ambientação desejada.

8. Detalhes tão pequenos

Nos pequenos detalhes, a Tok&Stok aponta o caminho para quem quer investir na decoração marrom aos poucos. Aposte na presença de objetos na cor, como vasos, porta-retratos, caixas e esculturas.

Continua após a publicidade

9. Na mesa posta

Na mesa posta, a decoração marrom também pode (e deve!) estar presente. Com grafismos e geometrias que fazem alusão ao prisma e aos reflexos da luz, a Tânia Bulhões inspira a criar composições com tons terrosos e ares bucólicos.