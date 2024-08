Craftcore: 5 lugares para praticar cerâmica em São Paulo

A prática de cerâmica é o novo interesse entre jovens e adultos! Desde a pandemia da Covid-19, o craftcore, tendência de realizar atividades artesanais ou manuais, não sai das principais pesquisas por novas oportunidades de hobbies, como o crochê, bordado e, especialmente, a cerâmica, buscando atividades manuais e criativas que saiam da rotina regrada do dia a dia.

Apesar de uma prática com técnica e ferramentas, a cerâmica é uma oportunidade para sair da caixa (e das telas digitais), e se inspirar para criar algo que possa chamar de seu, com sua própria estética e força de trabalho – além de estimular o cérebro e aliviar o estresse.

Com o aumento de buscas por espaços de cerâmica, seja para fazer peças decorativas para o lar ou para criar uma nova coleção de pratos personalizada, selecionamos 5 ateliês para você começar sua jornada com a argila. Veja:

5 ateliês de cerâmica em São Paulo

Morada do Barro

A ‘Morada no Barro’ (@moradadobarro) é um ateliê escola, localizado no bairro de Vila Mariana (SP), que oferece desde aulas regulares de modelagem manual, torno, escultura e pintura, até oficinas de um dia para quem deseja apenas uma pequena imersão na prática da cerâmica, que variam de oficinas de modelagem de canecas até pintura artística.

As oficinas no ateliê são descritas como uma vivência descomplicada, e duram até 4 horas. As aulas regulares custam a partir de R$550 mensais, com uma aula semanal de três horas – também é necessário pagar uma taxa de matrícula de R$150,00.

Onde: Rua Napoleão de Barros, 167 – Vila Mariana, São Paulo

Continua após a publicidade

Ateliê Cerâmica & Cia

O ‘Ateliê Cerâmica & Cia’, localizado na Vila Madalena (SP), é um espaço ideal para quem está começando sua jornada na cerâmica, tendo como proposta a troca de informação, com foco em aulas de modelagem manual e pintura em cerâmica.

Durante as aulas em grupo, o aluno pode desenvolver não apenas suas capacidades técnicas, mas também sua criatividade. Os cursos possuem o sistema de Ensino Individualizado, e você pode entrar nas turmas a qualquer momento.

O curso custa R$1.000, com agenda para quatro aulas por mês, mas também é possível agendar aulas avulsas por R$330,00. Nos cursos, materiais como argila, esmaltes e queima não estão inclusos, podendo ser adquiridos no próprio espaço.

Onde: Rua Fidalga, 387 – Vila Madalena, São Paulo

Atelier Terra Bela

Continua após a publicidade

O ‘Atelier Terra Bela’, localizado na região de Cotia (SP), é um espaço aberto a todos que querem aprender a fazer cerâmica, seja modelando ou com torno elétrico.

No espaço, são oferecidas aulas de modelagem em torno elétrico e modelagem manual, além de workshops ao longo do ano para aprimorar técnicas e aprofundar a criatividade.

Os preços de cada curso e workshop são disponibilizados via Whatsapp.

Informações: +55 (11) 97424-9968

Terra W Estúdio

O ‘Terra W Estúdio’ é um espaço dedicado à criação de cerâmica de alta temperatura, e conta com um curso livre de torno e modelagem. Cada aluno tem, durante a aula, uma mentoria e orientação para a criação de peças.

Continua após a publicidade

O curso tem um custo de R$980 ao mês, porém a argila deve ser adquirida no próprio ateliê por um valor de R$90,00, além do valor de R$60 por kg nas queimas.

Onde: Av. Pedroso de Morais, 2301 – São Paulo, SP

Ateliê Marte

O ‘Ateliê Marte’ tem uma proposta descontraída e criativa para que você comece sua jornada de aprendizado com a cerâmica. O espaço oferece aulas regulares de modelagem manual, torno elétrico e escultura, com uma dinâmica de aprendizado na qual, durante o primeiro mês, o aluno explora as diferentes técnicas de modelagem.

Após o segundo mês, o aluno começa a desenvolver seus projetos pessoais. O curso é livre e não possui duração específica, disponibilizando todas as ferramentas básicas, além de 3kg de argila por mês e 8 cores de esmaltes. No ateliê, a queima está inclusa.

O ateliê conta com planos mensais, trimestrais e semestrais, que iniciam em R5,00. Além disso, também disponibiliza alguns workshops ao ano.

Continua após a publicidade

Onde: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 256 – 1º andar, São Paulo

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.