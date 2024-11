Wicked: 5 lições valiosas que adultos e crianças podem tirar do filme

O esperado filme Wicked chega nesta quinta-feira (21) nos cinemas. Baseado no aclamado musical da Broadway, ele reconta a história do clássico O Mágico de Oz sob uma nova perspectiva, destacando a relação entre Elphaba, a futura Bruxa Má do Oeste, e Glinda, a Bruxa Boa.

Protagonizada por Cynthia Erivo e Ariana Grande, a trama mergulha na origem das personagens, explorando suas personalidades complexas, escolhas e desafios, enquanto constrói uma narrativa cheia de nuances sobre amizade, preconceito e poder.

Com direção de Jon M. Chu, o longa combina cenários deslumbrantes com as músicas amadas pelo público. Canções como Defying Gravity e Popular, por exemplo, prometem emocionar tanto os fãs da peça original quanto os novos espectadores.

A dublagem brasileira de Wicked fica por conta de Fabi Bang e Myra Ruiz, do musical, como Glinda e Elphaba. Para elas, a história ainda é relevante mesmo após tanto tempo porque traz questões atemporais: “É muito política e muito humana, isso está presente em qualquer momento que nos deparamos com ela. Os acontecimentos impactam tanto crianças, quanto idosos, jovens”, diz Fabi.

A relação de ambas nos bastidores sempre foi pautada na amizade e no respeito – a fim de potencializar as qualidades de cada uma. “A gente sabia que o reflexo da nossa relação dentro do camarim seria o que chegaria no palco. Então, sempre fomos extremamente empáticas, respeitosas e aprendemos as limitações e as virtudes da outra. Sempre foi uma relação de extrema admiração”, conta Myra.

Abaixo, veja os aprendizados que a narrativa de Wicked traz:

1. Respeitar as diferenças

Logo no início do filme, percebemos que Elphaba é discriminada por sua aparência incomum e pela cor de sua pele verde. No entanto, ela prova que sua individualidade é sua maior força e mostra que aceitar e valorizar as diferenças é essencial para construir relações mais ricas e respeitosas. Essa mensagem ensina crianças e adultos a enxergar a beleza na diversidade e a celebrar o que nos torna únicos.

“Os pais também são seres que estão aprendendo. Então, se eles puderem aprender algo com esse filme, a aceitação das diferenças dos outros seria o mais importante”, reflete a dubladora Myra Ruiz. “Eu tenho um irmão autista. Então, espero que quem assista, aprenda que existe beleza na diversidade e no que é considerado diferente.”

2. Acolhimento familiar

As relações familiares na trama são complexas, mas oferecem reflexões importantes sobre acolhimento e aceitação. A dinâmica entre Elphaba e sua irmã, Nessarose, apesar dos conflitos, destaca como o apoio mútuo é essencial, mesmo nas adversidades.

É uma lição valiosa sobre como as famílias podem ser refúgios de amor e compreensão, mesmo diante de desafios. A falta de amor do pai também marca a vida de Elphaba, que é criada por uma babá.

3. A potência do primeiro amor

O romance entre Elphaba e Fiyero aborda a intensidade do primeiro amor e como ele pode transformar nossas perspectivas. Mais do que um sentimento, o amor é retratado como uma força que desafia convenções e nos incentiva a sermos autênticos. Para adultos e crianças, essa história inspira a valorização das conexões genuínas e a coragem de lutar por elas.

4. Empatia

Ao longo da trama, o filme nos convida a olhar para além das aparências e julgamentos superficiais, explorando os motivos e as emoções que moldam cada personagem.

A jornada de Elphaba e Glinda é um lembrete de que a empatia nos ajuda a compreender o outro e o mundo. Quando a Bruxa Má do Oeste se compadece com os animais e decide fazer de tudo que está ao seu alcance para salvá-los da extinção, notamos que perceber a natureza também é essencial para criar um futuro igualitário e harmonioso.

5. O valor da amizade

A amizade entre Elphaba e Glinda é um dos pilares da narrativa. Elas constroem um vínculo profundo baseado em respeito e apoio mútuo. Essa relação ensina que amizades verdadeiras nem sempre são perfeitas, mas são fundamentais para nosso crescimento e felicidade – reforçando a importância de nutrir laços autênticos.

