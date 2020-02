Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey lançam música de ‘As Panteras’

Começando essa sexta-feira (13) incrivelmente bem! Ariana Grande, Lana Del Rey e Miley Cyrus lançaram “Don’t Call Me Angel“, música tema de ‘As Panteras‘. Acompanhada de um clipe, a canção traz a vibe espiã e já está no replay de muitos fãs.

O vídeo oficial acompanha as três cantoras em sua mansão, com direito a treinos de luta, uniformes com asas e muito carão. Há também uma participação especial da atriz e diretora do filme Elizabeth Banks, que aparece para chamar as espiãs para mais uma missão.

Com Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska, a nova versão ‘As Panteras’ vai ser lançada aqui no Brasil no dia 14 de novembro.

Ouça e assista a “Don’t Call Me Angel”: