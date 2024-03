Veja quem promete agitar o Happy Hour de Casa Clã 2024

Com o Dia Internacional da Mulher, a Casa Clã 2024 está cada vez mais próxima e, para além dos talks inspiradores e os pocket shows com artistas imperdíveis, o evento também contará com bebidas que prometem agitar a programação.

Os vinhos da The Whispering Angel (@thewhisperingangel) e Terrazas de los Andes (@terrazas_andes) estarão presentes para dar o tom à celebração, e irão participar do almoço de abertura com Helena Rizzo, no dia 8 de março às 12hrs, os happy hours (08/03 e 09/03 às 18hrs) e o nosso brunch de encerramento, no dia 10 de março. A Casã Clã, maior evento feminino da Editora Abril, acontece de 8 a 10 de março, no Casarão Higienópolis.

Casa Clã terá The Whispering Angel

Entre os convidados que darão aquele toque de alegria – e diversão – estão os vinhos da “The Whispering Angel” (@thewhisperingangel), referência mundial para os vinhos rosé. Feito com uvas Grenache, Cinsault e Rolle (Vermentino), o sabor imperdível vem acompanhado de uma cor pálida adocicada, com toques de suavidade. O blend é feito dos melhores sumos de escoamento, além de fermentados e envelhecidos com inox e controle de temperatura. O rosé da Whispering Angel ainda conta com características de frutas vermelhas com notas florais, dando ao vinho uma maturidade romântica.

Terrazas de los Andes também marca presença

O “Terrazas de los Andes” (@terrazas_andes) também está entre os convidados deste momento para este momento tão especial, e seus vinhos nos transportam ao frescor dos Andes, na Argentina. Suas obras são provenientes da região vinícola de Luján de Cuyo, Mendoza, aos pés da Cordilheira dos Andes, com vinhos centralizados no frescor da região e um aroma adocicado que promete dar um leve aquecimento ao corpo.

Como participar da Casa Clã 2024

Como no último ano, a participação na Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla. Te vemos lá!

Em nosso site, é possível conferir a programação completa da Casa Clã 2024, com informações completas acerca das mesas e ativações.

Como chegar na Casa Clã 2024

O encontro acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo, próximo ao Shopping Pátio Higienópolis. Seja de carro ou transporte público, você confere aqui todas as melhores formas de chegar a esta edição da Casa Clã.

