Casa Clã: Helena Rizzo traz receitas contemporâneas ao evento

Já eleita a melhor chef do mundo, Helena Rizzo participa da abertura da Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril, com suas criações contemporâneas para um almoço exclusivo.

O evento celebra o Dia Internacional da Mulher e acontece entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.

A ocasião com a chef do Maní, que foi capa de CLAUDIA em dezembro de 2023, marca a abertura do evento com um almoço apenas para convidados. Entretanto, a programação com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações é aberta para todo o público.

ALMOÇO PARA CONVIDADOS

Na ocasião, que marca a abertura do evento, a chef preparou um almoço exclusivo com receitas que são sua marca. No couvert, estão o pão da Padoca do Maní, um de seus empreendimentos, lascas de polvilho, coalhada seca, queijo de cabra com pimenta rosa e manteiga.

Já de entrada, a chef propõe a Salada Manioca (folhas verdes, gorgonzola, maçã confitada, nozes caramelizadas, torradinha de alho e aceto balsâmico).

Entre as opções principais, o menu apresenta o peixe do dia com banana-da-terra e brócolis ou a opção vegetariana: talharim de pupunha ao molho de parmesão e azeite de trufas brancas.

Por fim, a sobremesa é “O Ovo”, um sorvete de gemas com espuma de coco e coquinhos crocantes.

HELENA RIZZO EM CLAUDIA

A chef foi capa de CLAUDIA em dezembro de 2023. Na ocasião, ela falou sobre sempre ter sido colocada em caixinhas – modelo, chef, apresentadora, mãe. Agora, em paz com suas escolhas, experimenta sua melhor fase.

“Lembro de falar que não existia melhor do mundo, que ganhei os louros, mas tinha uma equipe que fazia tudo ser como é. Hoje consigo me apropriar dos méritos. Mas é um prêmio que está num lugar ainda um pouco alegórico: melhor chef ‘mulher’. Você tem um 50 Best cheio de restaurantes com homens, e daí tem um prêmio para uma chef mulher. Não é o mundo ideal, mas me abriu muitas portas”, pontou Helena Rizzo durante a entrevista (confira aqui na íntegra).

COMO PARTICIPAR DA CASA CLÃ 2024

Em clã, lado a lado, confiantes. Assim celebramos o Dia Internacional da Mulher, com a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril que entrou para o calendário nacional com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações.

A programação, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma, propõe experiências inspiradoras e debates sobre os temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Como no último ano, a participação na Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla.

Confira todos os destaques deste encontro especial, que acontece entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.

