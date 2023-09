Valentina Bandeira conta o que gosta e detesta em um date

Antes dos aplicativos de date, o Beija Sapo já fazia muita gente beijar na boca (e em rede nacional!). Apresentado por Daniella Cicarelli, o programa foi um sucesso da MTV Brasil e ficou no ar de 2005 até 2007. Atualmente, temos a internet como a principal forma de conhecer novas pessoas, mas há um saudosismo em segmentos televisivos de auditório com esse mote. Este ano, temos a união de aplicativos de namoro com a TV e o retorno deste querido programa. Tinder Apresenta: MTV Beija Sapo é um novo formato da atração, que agora conta com o comando de Valentina Bandeira.

Valentina Bandeira trouxe sua personalidade irresistível e irreverente para o programa. Ela é um show à parte e, se no podcast Match o Papo, produzido pelo Tinder, já garantia muito entretenimento, no Beija Sapo, o sucesso é iminente. Conversamos com ela sobre sua carreira, dates e expectativas do programa.

Trajetória profissional de Valentina Bandeira

A atriz começou sua carreira artística através do Teatro Tablado, uma escola referência em dramaturgia no Rio de Janeiro, e atuou em diversas peças. Estreou sua primeira novela na Rede Globo em 2014, Geração Brasil, e passou por outros projetos na TV, entre participações na série As Canalhas, Zorra, a reformulação do Zorra Total, e outras novelas, como Totalmente Demais e Quanto Mais Vida, Melhor!. Ela já interpretou diversos personagens, mas gosta mesmo é do humor.

“Eu sempre tive uma relação com humor, desde criancinha. Eu não tenho memória de quando a minha personalidade não era baseada numa comicidade, sempre foi a minha marca registrada. Pedro Cardoso era uma grande referência para mim, meu pai produziu uma peça dele quando eu era muito criança e aí eu cresci com meu pai fazendo temporadas dessa peça. A Grande Família foi também uma grande referência para mim porque tinha Pedro Cardoso, assim como Débora Bloch, Fernanda Torres, Drica Moraes, Andréa Beltrão“, conta ela.

Continua após a publicidade

“Eu estudei com pessoas como Gregório Duvivier, Fernando Caruso, Marcelo Adnet, era toda minha galera lá do Tablado. Então eu cresci no meio disso”, recorda.

Com uma trajetória que passa pelo teatro, TV e cinema, Valen também passou a se aventurar por outros formatos de mídia. Ela conta que sempre se enxergou como uma comunicadora e as plataformas virtuais, como Youtube, foram ótimas para que pudesse alcançar seus objetivos. Em 2021, passou a comandar o podcast do Tinder, que citamos acima, e agora explora seu lado apresentadora em Tinder Apresenta: MTV Beija Sapo.

“Eu assistia Beija-Sapo, eu tenho 29 anos, marcou muito nossa geração. Esse retorno é incrível, tem esse clima nostálgico, que faz jus ao programa e respeita o que já foi, mas está bastante repaginado, com uma outra cara e uma personalidade bem forte, assim como o original”, conta Valen. O programa tem um recorte diverso, com convidados LGBTQIAPN+ entre os sapos.

Continua após a publicidade

Podemos esperar muita pegação! “Faltam dois episódios para finalizarmos as gravações e, até agora, todos tiveram muito beijo na boca, beijo triplo, uma loucura”, completa a apresentadora. Na época em que falamos com Valentina, o Beija-Sapo ainda estava no período de produção.

Continua após a publicidade

Valen conta o que espera de um date

Falando de pegação, Valen contou um pouco sobre o que espera quando ela sai com alguém. “Vou falar de date comigo, tem que ser uma pessoa inteligente minimamente, que sabe articular ideias, conversar bem e não competir comigo profissionalmente. Isso é importante porque os homens são muito inseguros quando encontram com uma mulher bem-sucedida, que sabe se comunicar e se posicionar.”

Ela conta também que preza pela leveza nas relações humanas, e que cobrança não é com ela. “Nós estamos aqui falando de pessoas livres, que estão pelo mundo. Principalmente eu agora, que estou em um momento muito ocupado, com muita coisa para fazer. Eu não estou procurando alguém para me puxar para baixo, é para me observar viver e me acompanhar, e eu acompanhar também”, continua. “A cobrança, eu acho que pra todos é uma coisa meio broxante, né? E inteligência, eu acho perspicácia é perfeito. E isso existe, sabe?! Eu saio outro dia com um cara bem legal”, conta dando risada.

Outra coisa muito importante é tempo de qualidade. Valentina compartilha que uma amiga dela sempre disse que ela deveria sair com homens que a muito bem. Na época, ela achava exigente esse requisito, e hoje, pensa o contrário. “Essa amiga tinha toda razão. Eu ando tão ocupada, com tão pouco tempo, então a pessoa tem que fazer valer o meu tempo, entende? Me pega na minha casa, me leva para um jantar, me leva de volta para minha casa e me trata muito bem”, completa.

Continua após a publicidade

E o que não fazer em um date com a Valen?

Valentina sabe discorrer sobre os mais variados assuntos, conversa bem e é um mulherão inteligente, mas não precisa provar isso para homem nenhum. Logo, testar seus conhecimentos em um encontro nunca será uma opção!

“Teve um date, tadinho desse menino, ele não era do mal, coitado. Desculpa, querido, você é um amor. Nós saímos e eu acredito que ele ficou inseguro comigo, supondo que eu era uma atriz erudita. Eu sabia tudo sobre cinematografia brasileira. Ele começou a jogar uns nomes de uns diretores de cinema para me fazer umas perguntas complicadíssimas. Eu só levantei, mandei um beijo e sai andando. Eu não falei o porquê e eu nem expliquei nada”, conta Valen.

Continua após a publicidade

“Ele estava tentando muito, testando os meus conhecimentos sobre sétima arte. Sei lá, fala de uma fofoquinha, de uma base de maquiagem de blogueira que floppou, de um reality show, poxa. Vai ficar falando de Babenco? Assim, eu adoro, mas eu estou apresentando Beija Sapo, quero ver gente se beijando, sabe?”, completa. Honestamente, é pedir muito apenas rir sobre memes e fofocas em um date?

Toda a personalidade de Valentina Bandeira está na nova versão do Beija Sapo. O programa estreia no domingo (17), na Pluto TV, e no dia seguinte (18), na MTV Brasil, às 21h.