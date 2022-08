4 dicas para tirar fotos boas e arrasar nos aplicativos de relacionamento

Todo mundo tem uma história daquele match que a foto não condizia muito bem com a pessoa ao vivo — e até aqueles que o match nem acontece por conta das fotos que a pessoa deixa no perfil. Por isso, aproveitamos o Dia Mundial da Fotografia, celebrado neste 19/08, para reunir dicas de como tirar fotos boas e arrasar nos aplicativos de relacionamentos. Conversamos com quatro especialistas do Inner Circle, que apontaram os caminhos a seguir:

Meme não é foto

“Escolher – ou mesmo tirar – uma foto para um aplicativo de relacionamentos é difícil, mas diz muito sobre o que você está procurando e o quão a sério você está levando as coisas”, aponta Crystal Cansdale, dating expert do Inner Circle. Mas essa etapa não deve ser intimidadora. Sua principal preocupação é saber escolher fotos de boa qualidade e que mostrem o quanto você está interessado em conhecer novas pessoas. “Perguntamos aos nossos membros quais são as piores fotos que eles encontram nos apps e eles nos disseram que, em primeiro lugar, estão as pessoas que não postam uma única foto de si mesmas em seus perfis. Ninguém pode se apaixonar por um meme!” diz Cristal.

Seja você mesma!

Tá, mas não é porque você precisa mostrar mais o rosto, que a saída é rechear seu perfil de fotos com filtros e alterações mil. Ter apenas uma foto ou parecer alguém diferente em cada uma delas também são pontos de atenção para os usuários. “Sem falar nas fotos com chapéus, bonés, óculos escuros e fotos em grupo. Só… não!”, alerta Crystal. Annabel Suesan, Head de Safety & Screening and Support, acrescenta: “Ao analisar os perfis para ver se são de pessoas reais, olhamos para fotos de alta qualidade, recentes, com boa resolução, em que os rostos estão claramente visíveis, sem acessórios. E, não preciso nem dizer, com nenhuma outra pessoa! Quando você vai encontrar um match pessoalmente, quer realmente reconhecer a pessoa que você viu nas fotos e não ser pego de surpresa pela versão photoshopada ou 10 anos mais nova dela”, diz ela.

Mas não seja low profile

Dados não mentem e, nesse caso, podem te ajudar, se você usá-los ao seu favor. Scott Harvey, analista global de BI do Inner Circle, explica que perfis com 5 ou mais fotos têm mais engajamento. “Incluir fotos diferentes é muito importante. Vale tudo: fotos praticando esportes, em um café, nas férias, por exemplo, tem mais likes do que perfis com várias selfies parecidas”, explica.

Se mostre por inteiro (literalmente)

Head de Produtos no Inner Circle, Valerii Kontsedailo, explica que os perfis que mais recebem likes são os que têm fotos que mostram o corpo inteiro. “Achamos que as fotos que geravam mais curtidas para os perfis eram as de rosto. Mas, depois de analisar, descobrimos que os perfis preferidos são os que têm fotos de meio corpo ou de corpo inteiro”, diz. Você já sabe né? Pegue aquela foto sua no famoso ponto turístico da sua última viagem ou aquela em que você está com sua melhor roupa e faça o upload para o aplicativo.

“Nós incentivamos nossos membros a se dedicarem mais a paquera, se esforçando mais para que seu tempo seja bem gasto e tenham uma melhor experiência no aplicativo”, explica Crystal. Isso pode te levar a ter melhores matches, marcar dates surpreendentes e conhecer pessoas incríveis. Com certeza vale a pena tentar. Encontrar a pessoa certa exige esforço e seriedade, e começar com ótimas fotos pode gerar mais ação em seu perfil e coração.