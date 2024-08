Mulher que vive no McDonald’s do Leblon é presa por racismo

Após se tornarem notícia por estarem morando em um McDonald’s do Leblon, no Rio de Janeiro, Bruna Muratori, de 31 anos, e Susane Paula Muratori Geremia, de 64, voltaram a aparecer nos jornais.

Desta vez, contudo, por um motivo grave. Susane Paula Muratori Geremia foi presa em flagrante injúria racial – a filha foi liberada.

Acusação de racismo

O que era para ser um lanche após uma tarde na praia, acabou se tornando um pesadelo para um grupo de jovens no Leblon. Após entrarem no estabelecimento que está sendo usado de abrigo por mãe e filha desde abril deste ano, elas receberam ofensas racistas com termos como pretas, pobres e nojentas.

Segundo as jovens, elas estavam apenas falando e rindo alto, o que havia incomodado Bruna e Susane, que começaram a gravá-las e proferir ofensas. Testemunhas, contudo, afirmam que o grupo de meninas havia tirado fotos de mãe e filha antes da confusão começar.

O caso foi registrado delegacia para onde todos os envolvidos foram levados por policiais do Segurança Presente. No local, as jovens e alguns dos responsáveis que chegaram na delegacia contaram o que teria motivado o desentendimento entre os envolvidos.

Relembre o caso

Em abril deste ano, tornou-se público o caso Bruna e Paula: mãe e filha que estavam morando há três meses no McDonald’s do Leblon, localizado na esquina das ruas Carlos Góis e Ataulfo de Paiva, a poucos metros do mar

A dupla tem chamado atenção de moradores por passar o dia na lanchonete ao lado de 5 malas. Elas chegam a consumir no estabelecimento e só saem de madrugada, quando a loja fecha.

