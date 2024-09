A receita que viralizou e está esgotando os pepinos nos supermercados

A internet tem uma nova receita queridinha, mais especificamente no TikTok. E, por incrível que pareça, ela é bem mais saudável do que muitas que costumam fazer sucesso por aí. Seu ingrediente principal, o pepino, contudo, já está virando um item raro nos supermercados. Entenda.

A receita de salada de pepino do TikTok que fez ingrediente esgotar

Pepino cortado em rodelas finas, cream cheese, salmão defumado, alcaparras, sal e pimenta. Bastou isso, um pote de plástico e algumas chacoalhadas para que a receita do canadense Logan Moffit viralizasse no TikTok, mas é claro que ela não ficou apenas por ali.

A prova disso é a quantidade de reproduções que a mistura ganhou em todas as redes sociais. Outro indicativo que fica evidente até para quem não é ativo na internet está nas gôndolas do supermercado.

Na Islândia, por exemplo, desde o início de agosto, a demanda pelo pepino aumentou tanto que fez o vegetal sumir das prateleiras dos mercados. O país com apenas 400 mil habitantes já é conhecido por seu amor pelo ingrediente, cuja produção doméstica alcança 6 milhões de unidades por ano. Claro que eles não passaram ilesos a essa trend.

Em CLAUDIA, você confere receitas com pepino não tão virais, mas que prometem refeições deliciosas. Confira as melhores receitas de pepino de CLAUDIA Cozinha!

